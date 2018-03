Katy Perry en su arribo a Chile:  "El hip hop está cambiado el mundo"

Tal como dice el manual de las divas pop, Katy Perry se ha reinventado estéticamente muchas veces. Con tan sólo cuatro disco bajo su mundialmente conocido nombre artístico (editó uno en 2001 bajo el nombre de Katy Hudson), Katheryn Elizabeth Hudson ha sido una novia, una reina de Egipto, se ha unido al ejercito, una princesa de cuentos de hadas, una adolescente enamorada, una mujer de la selva, basquetbolista e, incluso, el plato principal de una cena de lujo, entre otros.

Pero siempre hay un hilo conductor que, sin importar el concepto detrás de cada uno de sus trabajos y video promocionales, se mantiene: una artista que busca transmitir un mensaje que conecte con la audiencia, sin importar el envoltorio. Es por ello que al revisar su discografía, uno puede reconocer una maduración, dejando de lado su personajes más caricaturizados como los fueron esa adolescente fuera de onda en "Last friday night" o esa chica del mundo de los dulces que usaba sostenes que tiraban crema en “California Gurls”.

En “Witness” su ultimo disco, Perry se definió como una cantante que se siente empoderada y liberada en varios aspectos de su vida, que este trabajo fue una oportunidad que la llevó a usar “más colores". Una propuesta que definió como pop con propósito y que la recepción que ha tenido este disco por sus seguidores la hacen “sentirse bien y alentada”, ya que “pude tener un crecimiento artístico y que el público quiso crecer conmigo. Me siento muy feliz de que he probado nuevas cosas y he tratado de evolucionar como artistas en el tiempo”. En conversación con Publimetro, la cantante habló sobre esta evolución y cómo el público nacional será parte de este momento musical cuando se presente hoy en en la Pista Atlética de Santiago (entradas por el sistema Puntoticket).

¿Cómo defines este pop con propósito que es el corazón de tu álbum "Witnnes"?

Este álbum tiene crecimiento y cambio. A medida que toco en vivo, veo lo que este trabajo significa para mí y los fanáticos. Verdaderamente, es atestiguar a otras personas y que ellos me atestigüen a mí. En una relación muy simbiótica. Creo que ha sido muy revelador. He sentido que muchos fanáticos se han conectado, se sienten vistos y escuchados. Siente que pueden compartir conmigo lo bueno y malo, y yo puedo crear música para ellos que, espero, los pueda acompañar o ayudar a en cualquier escenario que quieran sobrellevar. Creo que las canciones significan distintas cosas. Algunas son pop con propósito, pero no todas ellas. Algunas son de amor, cosas chistosas, etc.

¿Es este disco el punto de quiebre par ir dejando el personaje de Katy Perry y conectarse más con Katheryn Hudson?



Es muy posible. Soy ambas, pero creo que es muy tierno el poder conectarme y entender el centro de quién soy.

Décadas atrás se decía que el rock podía cambiar el mundo. ¿Puede hacerlo ahora el pop?



Creo que el hip hop lo está haciendo en este momento. Creo que Kendrick Lamar es quien lo esta haciendo. Qué significa pop. Es una abreviación de popular. No creo que un género gane, pero a veces un cierto género está sintoniza más con lo que la gente quiere en cierto momento

¿Cuál es la parte que más disfrutas de este tour?

Me gusta sentir la energía de la gente y entender su reacción. Mirarlos a los ojos y sentir que estamos en esto juntos. Cantar, bailar y hacerlos reír. Que se sientan libres por una noche. En Sudamérica, los fanáticos son muy apasionados y eso me encanta.

¿Qué puede esperar tu público chileno de tus show?

Estoy muy feliz de volver a Chile, por supuesto que es sobre fanáticos, pero también por la comida y la cultura. Será muy excitante. Estoy muy entusiasmada de traer este show a Chile y quiero que lo disfruten. Me encantaría que me dieran sugerencias de dónde puedo ir comer. ¡Me gusta la comida! Quiero beber mucho vino.

Puedes probar el pisco sour…

¡Pisco sour!, por supuesto. ¡Vamos pisco sour!