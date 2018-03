"No le des explicaciones a nadie": El apoyo de Francisco Saavedra a Loreto Aravena tras críticas por su relación con Maximiliano Luksic

Loreto Aravena capta la atención por estos días no sólo por el estreno de la tercera temporada de "Soltera otra vez", sino que también por responder con dureza, y justa razón, a quienes la han critica por su relación con Maximiliano Luksic, subdirector de Canal 13 e hijo de Andrónico. Y es que desde que se hizo público su romance, no faltaron los retrógradas que la comenzaron a tildar de "apitutada".

"Llevo 10 años en Canal 13, yo llegué primero que él, entonces no soy ninguna apitutada. Entré por casting, no tengo apellido y soy de Puente Alto", dijo a "Ciudadano ADN", enfatizando en que "he hecho mi carrera solita y no le debo nada a nadie".

Francisco Saavedra se encontró con las palabras de Loreto Aravena mediante la nota de Publimetro publicada e Twitter, aprovechando la plataforma para enviarle un mensaje de apoyo a su compañera de Canal 13. "No le des explicaciones a nadie , se feliz , nada más, el resto se puede ir al Carajo , y es tan típico misógino, rasca y machista, y tan chileno decir ese tipo de cosas . # VosDale"

@LORETOARAVENA no le des explicaciones a nadie , se feliz , nada más el resto se puede ir al Carajo , y es tan típico misógino rasca y machista y tan chileno decir ese tipo de cosas . #VosDale — FRANCISCO SAAVEDRA (@PANCHOSAAVEDRA) March 8, 2018

De inmediato se le sumaron cibernautas a las palabras de "Pancho" y también otros agradecieron la "buena onda" del conductor de "Lugares que hablan", programa que ya está en su cuarta temporada.