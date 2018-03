El "chiste" de Yerko Puchento a Daniela Vega en "Vertigo" que provocó la incomodidad de la actriz y las críticas en redes sociales

La noche de este jueves debutó una nueva temporada de Vértigo, ya clásico programa d e canal 13 que en su retorno contó con invitados como Claudio Borghi, Loreto Aravena y Matías Vega. Sin embargo, lo más esperado de la noche era el humorista Yerko Puchento, personaje de Daniel Alcalino que prometía descuerar a la farándula local y la política.

Apenas apareció en pantalla el rating de la ex señal del angelito empezó a subir de aproximadamente 14 puntos a un peak de 19, liderando el horario. Y es que Yerko logra captar la atención del público y, aunque cumplió con lo prometido, también dejó polémicas frases. Molestó nuevamente a Cecilia Pérez y lanzó una "broma" cuando saludaba a Daniela Vega, la gran invitada del capítulo y también la ganadora.

Yerko dijo : “No, ¡me muero! ¡Es ella! ¡Está aquí! ¡No lo puedo creer! ¡Me muero! ¡Maravillosa! ¡Una Mujer Fantástica con Coco… fueron las dos películas que más me gustaron! Ganaron. Maravillosa. Increíble. Lo hiciste maravilloso”, entre algunas risas del público y una cara de Daniela Vega que lo decía todo.

Toda esta nota la palabra "broma" se ha escrito entre comillas, porque la verdad ya no sé si se debe seguir bromeando con este tipo de cosas, sobre todo porque aún hay personas que no entienden lo importante y necesaria que es una Ley de identidad de género. Eso a modo personal.

Para que usted se haga una idea, acá está el video de la rutina de Yerko.

Sin embargo, es una opinión compartida por algunas personas que lo hicieron saber a través de redes sociales. Otros, notaron la incomodidad de Vega tras las palabras del comediante. Acá algunos comentarios:

Ya amigos no creo que se enojen con el "chiste" de #Yerko a daniela vega ! Si no es na dios ! Es una mujer al Igual como la luli que la a hecho mierda en sus rutinas y nadie crítica ! #Vertigo2018

#Vertigo2018 creo que por primera vez no me ha gustado la rutina de Yerko. Sobrepasó los limites con la broma a Daniela Vega. No era necesario. Mal 👎🏻

