El dulce gesto de "Luke Skywalker" con una pequeña fan de "Star Wars"

"La Fuerza" es intensa en Mark Hamill, mejor conocido como el actor que dio vida al emblemático Luke Skywalker, protagonista de la saga más importante de la historia del cine, "Star Wars".

Según relató el sitio estadounidense The Hollywood Reporter, una madre relató vía Twitter que su pequeña hija de siete años estaba llorando en su pieza porque quería usar una polera de "Star Wars", sus cintas favoritas, pero estaba asustada de que se burlaran de ella por ser "películas de niños".

Para hacerla cambiar de idea, la tutora pidió ayuda a los usuarios de la red social y que le enviaran mensajes convenciéndola de lo contrario. Entre los varios twits de apoyo que recibió destacó el de Mark Hamill, quien es conocido por ser, además de un Maestro Jedi, un verdadero Maestro de las redes sociales con incontables seguidres:

"Sólo dile que se sienta libre de usar este gesto (el que aparece en el gif subido a la red) si sus compañeros de clase le causan dolor. 'Cosas de niño' POR FAVOR! La Fuerza es, y siempre será fuerte con las mujeres aquí en la Tierra y en galaxias muy, muy lejanas.", escribió el actor, aplaudido luego por los cientos de fans y twiteros del universo.

Just tell her to feel free to use this gesture if her classmates give her any grief. "Boy stuff"? PLEASE! The Force is, & always will be strong with females here on Earth & in galaxies far, far away.

♥️- mh pic.twitter.com/lAI4AGr0sc

— Mark Hamill (@HamillHimself) March 8, 2018