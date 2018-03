Bad Bunny le tira a Don Francisco

El reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny estuvo anoche como invitado en el programa "Don Francisco te invita" (Telemundo).

pantallazo vía Twitter

El intérprete de "Amorfoda" contó al animador chileno sus comienzos en la música urbana y recordó un regalo especial en Navidad: un disco de Vico C.

En una de las intervenciones del 'show', Bad Bunny entonó: "tú sabes Don Francisco que yo no me dejo. Hablando claro, en persona no te ves tan viejo".

