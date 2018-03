“Mucho Gusto” cambia escenografía, niega rotundamente salida de Luis Jara y se dividirá en tres segmentos: “Los matinales no tienen que ser cadena nacional”

Desde hoy el matinal “Mucho Gusto” de Mega luce diferente. Además de la salida de Katherine Salosny y el cambio que eso produjo en la conducción, dejando a tres animadores al mando, el espacio hizo una completa renovación en su escenografía, con nuevos colores, sets y elementos diferenciadores. “Lo que esto busca es generar ambientes marcadamente distintos el uno del otro, donde vamos a desplegar estos tres segmentos nuevos en los que se dividirá el programa”, comenta Pablo Alvarado, productor ejecutivo del programa, en entrevista con Publimetro.

Y es que desde este lunes Luis Jara, Karla Constat y José Miguel Viñuela estarán a cargo cada uno de una parte del matinal, en el que cambiará completamente el ambiente, el mobiliario, los colores, los GCS, e incluso, el eslogan. Así, “Lucho” será el encargado de abrir las mañanas entre las 8 y las 9 y media con “Mucho Gusto te levanta”, lo seguirá Constant de 9 y media a 11 con “Mucho Gusto te siente”, y la risa más contagiosa de Chile, Viñuela, tendrá como misión comandar el último bloque denominado “Mucho Gusto te abraza”, el que también contará con participaciones especiales de la “patrulla juvenil” compuesta por Karol Lucero, Daniela Castro, Joaquín Méndez y María José Quintanilla.

“Los animadores siguen participando de los tres segmentos, en mayores y menores intensidades, ya que la idea es potenciar las capacidades individuales y también desmarcarnos de la competencia, porque ya lo que inventamos hace dos años y medio hoy se transformó en réplica en todos los matinales y nos sentimos en la obligación de renovarnos, porque no podemos quedarnos pegados en algo que ya es parte del formato general”, asegura Alvarado.









Dentro de esta búsqueda y renovación se han encontrado con algunas críticas por el manejo de su pauta, ya que el matinal de Mega muchas veces no lleva hasta sus pantallas el tema del que todos los matinales hablan. Por ejemplo, fue una decisión editorial no cubrir el caso de la joven embarazada que se encuentra desaparecida desde semanas, porque “hay muchas cosas truculentas y raras que nosotros no hemos podido chequear como equipo periodístico y no nos interesa generar un reality de ciertas cosas”, aunque muchas veces eso les signifique bajar algunos puntos de rating.

Alvarado es enfático en asegurar que no es que no les interese el tema en cuestión, sino que se trata de entregar una información completa que no de espacio a especulaciones. Por eso tampoco quisieron hablar de la tragedia de los niños en un bus en Argentina el mismo día del accidente. Sí lo hicieron al día después. “Tratamos de investigar y ver lo que estaba pasando y una vez que tuvimos la información, el capitán del equipo y una de las madres nos recibió en su casa y nos dieron declaraciones”, dice, agregando que “es super importante decirle a la gente que los matinales no tienen que ser cadena nacional. Si un matinal tomó la decisión de hacer un contenido policiaco, perfecto, es una decisión de ese canal. Nosotros siempre trataremos de ser una alternativa, no puede ser que los cinco matinales estemos todos detrás de un hecho policial o actual, tiene que haber una alternancia”.

La salida de Salosny

El pasado 22 de febrero, y en pleno Festival de Viña del Mar, desde Mega comunicaron que la animadora Katherine Salosny salía de pantalla de manera inmediata por no renovación de su contrato y pese a que este terminaba en junio. Una medida que “Pablete” reconoce fue muy difícil de tomar y también de explicar para el público, donde muchos criticaron su decisión. “La gente puede tener su opinión, yo la respeto, pero estas decisiones no son fáciles, uno esta mirando otras cosas, mi rol es tener una mirada global del negocio y para eso me contrató mega”, dice, argumentando que “por mucho que profundice en las razones, va a dar lo mismo, no se va a entender”, ya que estas están basadas en estudios de audiencias y cómo evolucionan los programas, entre otras cosas.

Por eso, además de respetar las diversas opiniones, dice estar escuchando a los seguidores de “Mucho Gusto”. “Le pido a la gente que nos de una oportunidad de ver lo que vamos a hacer, ya que estamos escuchando sus criticas respecto a otro tipo de cosas, como que el panel es muy grande, que muchas veces todos hablan juntos, que no se entendían los roles, y estamos planteando una solución a eso”, invita.

Luis Jara no se va

Desde la salida de Katherine Salosny del matinal, los rumores de una posible desvinculación de Luis Jara comenzaron a correr por distintos sectores. Para responder a esto, Palo Alvarado es enfático y claro respecto a la importancia del cantante y animador en el franjeado. “Niego absolutamente esos rumores, no hay ninguna salida de Luis Jara. Tiene contrato vigente hasta el 2019 y nosotros consideramos que Lucho es una pieza importante del diseño que estamos implementando”, aclara.

La “Patrulla juvenil” es el recambio

Karol Lucero, María José Quintanilla, Daniela Castro y Joaquín Mendez componen la denominada “patrulla juvenil”, grupo que se encarga de hacer reír a las personas en sus casas y también en las calles, ya que de vez en cuando se despliegan por Santiago haciendo de las suyas. “Es uno de nuestros grandes aciertos del 2017 y es nuestra obligación hacerla crecer y darle otro protagonismo en el programa”, dice “Pablete”. ¿La razón? Los ve como “el recambio de la televisión”.

“Somos los únicos que hemos hecho la apuesta concreta de ese recambio, entonces van a tener participación en la calle y también animando el programa en algunos segmentos. Los veremos hacer cosas de alegría y humor, pero también cosas mas profundas y de contenido. La idea principal es hacerlos crecer y potenciarlos, ya que en cinco horas hay espacio de más”, sentencia.