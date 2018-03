“Pasapalabra”: las reacciones que dejó la "carismática" Violeta y la "torpe" participación de Carolina Mestrovic en su paso por el programa de CHV

Este domingo se emitió un nuevo capítulo de “Pasapalabra”, el programa de entretención y cultura conducido por Julian Elfenbein, en el que los participantes deben adivinar palabras que empiecen o contengan cierta letra.

Fueron dos los equipos; el naranjo, compuesto por Juan Carlos Cabrera, un apicultor de Estación Central, quien fue apoyado por el “Pollo” Valdivia y Carolina Mestrovic.

En el caso de la joven animadora, su aparición fue criticada en redes sociales por su dificultad para adivinar palabras y la "baja calidad" de sus respuestas.

En el otro extremo, el equipo azul, compuesto por la ganadora indiscutida, Violeta Diaz, con la ayuda de Paul Vásquez y Claudia conserva. La carismática participante llegó a su casa con un suculento premio: 28 millones de pesos.

Esta es la primera vez desde su debut que una participante logra ganar el programa y "superar el Rosco”, pues logró adivinar cada palabra que se le impuso en menos de un minuto y así, llevarse el pozo acumulado.

A pesar de haber causado furor en Twitter, “Pasapalabra” no logró liderar el rating, pues promedió 11 puntos entre las 22:46 y las 00:40 horas, horario en que el ganador fue Mega con 16,5 puntos.

Flaco: personal estéreo

Julián: NO

Carola Mestrovic: walkman…

Flaco: compact disc

Julián: NO

Carola Mestrovic: CD

¿Alguien le explicó a ella que hay que adivinar y no dar el sinónimo de la respuesta del contrincante? 😂#PasapalabraCHV

— Víctor Araya (@vharayar) March 12, 2018