René O’Ryan reaparece en TV: "Yo debería haber muerto en septiembre"

"No iba a pasar navidad". Ese fue el pronóstico que le dieron a René O´Ryan los doctores cuando le detectaron un cáncer al esófago a mediados de año. "Estaba en una gran etapa de mi vida, venía de un viaje con mi esposa e hijo. Ahí partieron las molestias, cuando comía carne sentía como transitaba por el estómago. Dejé la carne pensando que ese era el problema, pero fui a Perú y me pasó lo mismo con el arroz. Entonces ahí supe que algo andaba mal", dijo en una entrevista con el matinal de Canal 13, "Bienvenidos", en agosto.

Siete meses después, el ex instructor de "Pelotón" volvió a la televisión para contar cómo ha ido tratando su cáncer y cómo un cambio de su alimentación logró vencer el pronóstico médico. En conversación con Rafael Araneda, Carola de Moras y Pamela Díaz, O´Ryan protagonizó un emotivo bloque en el que aseguró que "yo no sé si estoy sano. Yo debería haber muerto en septiembre".

“Yo debería haber muerto en septiembre”: El conocido instructor, René O'Ryan ha dado una batalla incansable contra el cáncer 💪💪💪 #LaMañana 👉 https://t.co/tOA2xEAfGc pic.twitter.com/HIL5wJNaDe — Chilevision (@chilevision) March 12, 2018

"Puedes mostrar esa foto. René estaba así. Yo no te veía desde el año pasado. Estás con otro color, recuperaste tu espalda, tu musculatura. ¿Qué hiciste?", le preguntó Araneda, mientras mostraban una imagen del ex instructor en un celular.

Publimetro Chile “Mucho Gusto” cambia escenografía, niega rotundamente salida de Luis Jara y se dividirá en tres segmentos: “Los matinales no tienen que ser cadena nacional” Pablo Alvarado, productor ejecutivo del matinal de Mega, explica las modificaciones en el espacio, la salida de Katherine Salosny y sale al paso de los rumores en torno a la continuidad del también cantante.

"Soy súper franco. Mi caso, mi situación, y lo voy a contar sin miedo, porque hay mucho tabú, hay muchos tips… Yo digo, quien sigue los tips, se muere. No seguí las instrucciones o lo que la sociedad te dice que hay que hacer", comenzó a relatar O´Ryan en el matinal. "Yo no acepté por ningún motivo, vivir ocho meses con quimioterapia. Simplemente dije, 'yo no me voy a envenenar, porque yo estudié, averigüé, investigué y eso me va a llevar a morir en ocho meses o, a lo más, en un año", agregó.

"Si uno acepta seguir esa terapia, el daño máximo se lo va a llevar algo muy maravilloso del cuerpo humano: el sistema inmunológico", expuso O´Ryan, para luego agregar: "La solución está en la nutrición".

En una entrevista que superó la hora y media de duración, el instructor también habló sobre cómo el cáncer le enseñó "a ser más humano" y a darse cuenta "que llorar no es malo". "En lo espiritual, había una válvula de botar lo malo que no existía. Y lo aprendiste de una manera muy dura. ¿Estoy equivocado?", le preguntó Araneda. "Me ayudó a darme cuenta que no soy Superman. También tengo debilidades, también quiero vivir, sentir, ver crecer a mi cabro chico, a mi mujer realizada, que mi hijo se gradúe", sentenció el ex "Pelotón".