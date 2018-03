Sensible baja: importante rapero se resta de Lollapalooza Chile a pocos días de su inicio

A cuatro días de su inicio, el productor y rapero estadounidense "Tyler, The Creator", se restó de la que será la octava versión de Lollapalooza Chile. Su baja, como indicó la Productora Lotus, se debe a motivos personales, razón por la que canceló además sus presentaciones en Argentina y Brasil.

El cantante especializado en las letras del tipo "crudas y oscuras" no podrá estar presente en el país el próximo viernes para su presentación en el Acer Stage. “Lo siento mucho, pero prometo que volveré”, señala el emocionado artista en el comunicado oficial.

"Tyler, The Creator" es un rapero vinculado al Horrorscore, un subgénero que como su nombre lo dice, incluye el horror en su contenido.

Quizá ese sea el motivo del por qué la carrera de este hombre ha sido polémica tanto por sus letras como por su vida cotidiana. En 2015 le prohibieron la entrada a Reino Unido por “alentar la violencia y fomentar el odio”, pese a que según él todo fue una confusión. Recién en 2017 logró la fama internacional con su cuarto disco “Scum Fuck”, y con él, se consolidó como un artista respetado en el mundo del hip hop.

Lamentablemente su debut en Chile se verá retrasado “por problemas personales”.

La nueva carta

A pesar de ello, el puesto de "Tyler, The Creator" ya está ocupado. La cantante y compositora noruega, Aurora, será la encargada de reemplazar al rapero durante el día viernes 16. Su show, según el line up oficial, comenzará a las 19.45 de aquella tarde en el Parque O’higgins.

Este será el debut de Aurora en Chile, pues la artista de 21 años jamás ha pisado suelo nacional.

La cantante lanzó hace dos años su disco debut titulado “All My Demons Greeting Me as a Friend”, álbum que la transformó en una intrigante figura del electro pop europeo. Pese a que a Lollapalooza no traerá canciones nuevas, se espera que durante este año lance su renovado material.