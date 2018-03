"Jamás me voy a casar con un hombre": La declaración de "Mechita" en "Perdona nuestros pecados" que llenó de memes y reacciones las redes sociales

"Perdona nuestros pecados" ya no está emitiendo capítulos de larga duración, ya que en términos de rating no lo necesita. Tras el debut de "Soltera otra vez 3", la teleserie de Mega estuvo toda una semana extendiendo sus emisiones y la producción protagonizada por Paz Bascuñán ni siquiera se les acercó.

Sin embargo, y pese a que el público sigue reclamando por la extensión de los capítulos, se han vivido intensos momentos en la trama, donde tras el juicio por la muerte de Elvira, los ánimos parecen más densos. Así quedó demostrado en una fuerte discusión que tuvo Mercedes con su padre.

Resulta que Bárbara pasó por la casa de "Mechita" en horas de la noche para despedirse de su amor. Estaban en eso, cuando de pronto apareció Ernesto Moller, quien preguntó qué hacía la mujer del comisario tan tarde en su hogar. Su hija se armó de valor, encaró a su padre y le dijo a Bárbara que no se fuera., ya que esto se arreglaría en el momento.

"me encantaría que me repitiera delante de Bárbara lo que le dijo en mi oficina" #LaRebeliónDeMechita pic.twitter.com/RieeQtjLnN

Le reprochó que le pidiera ayuda a su amiga para encontrarle un marido y desde ahí la discusión subió de tono. Bárbara mejor se fue del lugar y "Mechita" no aguantó más y le dijo algunas cosas a su padre. El patriarca de los Moller le dijo a su hija que se iba a arrepentir de no tener a un hombre en su vida. La respuesta de Mercedes fue notable.

"Míreme a los ojos caballero y escúcheme bien, porque esto no se lo voy a volver a repetir. Aquí, le juro, mirándolo a la cara y por la memoria de mi mamá. Así pasen 100 años, yo jamás me voy a casar con un hombre", dijo el personaje de Soledad Cruz.

La gran promesa de Mechita a su padre: "Así pasen 100 años yo jamás me voy a casar con un hombre" #LaRebeliónDeMechita pic.twitter.com/OVoAowiZ9I

La cara de Ernesto lo dijo todo y las redes sociales disfrutaron del momento. Además, festinaron con la adicción de Augusta y otras situaciones:

— val doop iS DEAD. (@dooparrilla) March 13, 2018

"Yo jamás me voy a casar con un hombre." #PenasDelPasado pic.twitter.com/63ifNSoK5r

la augusta en todos los capitulos, no importa cuando leas esto #perdonanuestrospecados #LaRebeliónDeMechita #PenasDelPasado pic.twitter.com/HjcPjRajHf

#PenasDelPasado aunque pasen 100 años yo jamas me voy a casar con un hombre papa pic.twitter.com/YXGTkheFHH

Y así es como la novela ya no avanza casi nada :/ te van a pegar estelita por Dios xd #PenasDelPasado @Mega pic.twitter.com/kz3OD4Ujmn

Me siento regia 💅🏼 #PenasDelPasado pic.twitter.com/LOaU171w6g

Y pensar que lo que le dijo mechita al tio moller .. se lo dije a mis papás cuando tenia como 17 años

No creo en el matrimonio y no me voy a casar, viajare y hare lo que yo quiera y aqui estoy viajando con 32 años y viviendo sola jaja #PenasDelPasado pic.twitter.com/rF42uDEMvu

— Dani (@danyjaco85) March 13, 2018