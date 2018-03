Luciana Echeverría será una torturadora en “Mary & Mike”

“Mary & Mike” es la primera gran apuesta de ficción del nuevo CHV, que está basada en la historia de Mariana Callejas y Michael Townley el matrimonio de agentes de la Dina que fueron autores de varios atentados durante la dictadura militar, entre los que se encuentran el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, en Buenos Aires, y el ataque explosivo que acabó con la vida de Orlando Letelier en EEUU.

Dentro de su elenco hay un personaje que destaca. Luciana Echeverría regresa a la televisión para dar vida a Monica, una fría agente de la Dina encargada de entrenar perros para las sesiones de tortura. “Es la primera vez que se muestra que una mujer tortura”, resalta la actriz.

Su personaje, según cuenta, es una amalgama entre la adiestradora de perros, Ingrid Olderock, la secretaria de Manuel “Mamo” Contreras, “La Chani”, y de Mónica Lagos, también conocida como Liliana Walker, quien fue junto a Townley parte del atentado de Letelier. “Cumplo distintos roles, es una mezcla”, explica y agrega: “Sus sentimientos están súper reprimidos y uno como actor tiene que hacerlo así y es súper angustioso. Ella es una victimaria”.

Para conseguir el papel, Luciana Echeverría debió vivir un largo proceso de casting para quedarse con este personaje que quería interpretar. “Cada personaje que he hecho me ha costado muchísimo. Esto evoca un poco lo difícil de esta profesión. Sí, escojo mis personajes con pinzas. Si es algo que no me va a gustar, prefiero decir que no”, cuenta.

Protagonizada por Mariana Loyola y Andrés Rillón, “Mary & Mike” debuta este martes a las 22:30 horas por CHV. La serie no será emitida tan sólo en Chile, la señal de cable Space la transmitirá una hora más tarde por su señal SD y HD para toda Latinoamérica. “Es una serie que una temática que involucra a muchos países. Es una temática que es necesaria que se dé para toda la región”, sentencia Echeverría.