"Perdona nuestros pecados": Actriz que interpreta a "Mechita" acusa recibir mensajes agresivos por su personaje

Mercedes Moller cada vez parece tomar más protagonismo en "Perdona nuestros pecados". La teleserie de Mega avanza en los años y la relación entre Bárbara y "Mechita" está cada vez más intensas. Las mujeres ya tuvieron su primer encuentro íntimo, casi son descubiertas y ha recibido un gran apoyo en redes sociales, donde los fanáticos de la trama vibran con cada escena de amor de "Barcedes".

Publimetro Chile “Perdona nuestros pecados”: Roberto Farías se incorpora a la teleserie con personaje ligado a Armando Quiroga El actor se suma a la exitosa nocturna de Mega en el rol de Ismael “Negro” Quiroga, hermano del personaje a cargo de Álvaro Rudolphy

Sin embargo, hay quienes piensan distinto y se lo hacen saber a la actriz tras el personaje de Mercedes, Soledad Cruz. Así lo informó la propia involucrada a través de su Intagram.

"Buena semana! Fotito @orialdunce / me llena de felicidad el corazón tantos mensajes de cariño; y los mensajes agresivos de gente intolerante me dan el valor para seguir trabajando con más fuerza", comentó, agregando que "a seguir dándole no más! Afortunada de que con mi trabajo pueda decir algo importante. @pillanes@cuttolopez", mencionando también a dos de los guionistas de la teleserie de Mega.

Publimetro Chile René O’Ryan reaparece en TV: "Yo debería haber muerto en septiembre" Al ex instructor del reality "Pelotón" le detectaron un cáncer al esófago y le dijeron que le quedaba un año de vida

De inmediato, muchos mensajes de apoyo se vieron en la fotografía de la actriz.