Soledad Cruz, “Mechita”, responde a las críticas por su personaje lésbico en "Perdona nuestros pecados": "En 50 años seguimos iguales"

“Barcedes”, la pareja conformada por Bárbara y Mercedes en “Perdona nuestros pecados”, se han transformado en una de las relaciones ficticias más queridas por el público. Su amor, el trato y cómo llevan la relación en la década de los 50, ha cautivado a los televidentes, quienes vibran con cada escena. Lo hacen saber en redes sociales y en las cuentas personales de las actrices Soledad Cruz (“Mechita”) y María José Bello (Bárbara Román).

Cruz nació en Talca y tuvo su primer aparición en televisión en 2014, cuando participó de la teleserie “El amor lo manejo yo”, de TVN, dando vida a Rocío Guerrero, hermana del personaje a cargo de Jorge Zabaleta. El año pasado llegó a Mega para tomar el papel de Mercedes Möller. “Amo a ‘Mechita’”, dice la actriz a Publimetro, destacando que “me encanta que, hoy en día, se haya transformado en un ícono gay de nuestro país y de otras partes del mundo también”.

Sin embargo, entre tanto cariño y expresiones de respeto y admiración por el trabajo de Cruz y Bello, hay quienes piensan distinto y se los hacen saber. Así lo confesó la actriz a través de Instagram, donde compartió una fotografía con un mensaje que daba cuenta de la situación. “Me llena de felicidad el corazón tantos mensajes de cariño; y los mensajes agresivos de gente intolerante me dan el valor para seguir trabajando con más fuerza”, escribió. Palabras que reafirmó en esta entrevista, ya que se considera una portadora de la bandera de lucha de la homosexualidad en nuestro país.

“Me siento con la responsabilidad, pero no como una obligación, porque es lo que creo”, dice enfática, argumentando que “he tenido y tengo amigas y amigos gays que sé por lo que han pasado, sé lo que han vivido. Los problemas familiares, en el trabajo, la vida misma y por eso, creo que vale la pena hacerme cargo. La tomo y la voy a defender hasta el final”.

Bandera de lucha que se hace cada vez más relevante, pues la actriz considera que “en 50 años seguimos iguales. Hay más información, se habla más, las leyes han cambiado un poco, pero seguimos siendo los mismos y un país tremendamente conservador y religioso”.

Cruz cuenta que “muchos de los comentarios negativos que leo, sacan a Dios a colación todo el rato. Que es un pecado, un herejía, que los niños no deberían ver esa sinvergüenzura y qué diría Cristo en la cruz, lo que me llama mucho la atención, porque se supone que la religión es empatía, amor, respeto, aceptación,y estas contradicciones me hacen pensar que estamos a años luz de que esto no sea tema”.

De todas maneras, el apoyo del público seguidor de “Perdona nuestros pecados” siempre ha sido incondicional. “Barcedes” tiene cuentas de redes sociales en distintas partes del mundo y, según la actriz, son un centenar las personas que, hasta el momento, le han escrito contándole que gracias a ellas pudieron hablar con sinceridad con sus padres.

“Niñas de 13 o 15 años que se sienten tan representadas por la historia, que han decidido contarles a sus padres. Sin mentirte, unos 100 mensajes concretos, de ‘gracias por lo que están mostrando en pantalla, porque eso me hizo decirles a mis padres’”, cuenta, sentenciando con que “nunca la comunidad gay se había sentido tan identificada, abanderizada, con una historia tan popular”.

Amigas más allá de la pantalla

Soledad Cruz y María José Bello no se conocían antes de la nocturna de Mega. La mujer que interpreta a Bárbara se incorporó meses después a la producción a cargo de María Eugenia Rencoret y, cuando supieron que tendrían una relación amorosa dentro de la trama, comenzaron a desarrollar una amistad que se dio de manera natural. Vieron películas, se juntaron a almorzar y entraron de lleno en los personajes.

“Pocas veces pasa que uno con su compañero y partner tiene la posibilidad de crecer. Nos criticamos, nutrimos y trabajamos de forma muy rica, ya que, sobre todo, es una persona intachable y con mucha energía, que ha generado una linda complicidad”, cuenta Cruz.

Publimetro Chile "Perdona nuestros pecados": Actriz que interpreta a "Mechita" acusa recibir mensajes agresivos por su personaje Soledad Cruz dijo que, entre los mensajes de agradecimiento y apoyo, llegan algunos ofensivos

Segunda temporada

La segunda parte de “Perdona nuestros pecados” se inicia en algunas semanas. En el avance de Mega, se puede ver cómo la pareja va corriendo por Villa Ruiseñor, ya que, tras ellas, un tumulto de gente, entre ellos, el comisario Pereira, las persigue por su amor. Y es que la pelea que tuvo con Ernesto Möller hace un par de días fue el punto de inflexión de su personaje. El hecho de decirle a su padre que jamás se casará con un hombre es la muestra del crecimiento que ha tenido su historia en la trama.

“Viene intensa (la segunda temporada), mucha pasión, amor y tristeza. Emociones muy fuertes, con lo que va a comenzar a pasar y que tiene que ver con lo social, abrir este tema en la época. Eso va a ser bien fuerte”, dice, adelantando que habrá una persona dentro de Villa Ruiseñor que les ayudará. Sobre todo ahora que Sofía Quiroga está a punto de decir lo que sabe de “Barcedes”. Aquella persona podría ser María Elsa, quien ya se enteró de la cercanía de las profesoras.