Empezó la grúa: Panelista de "Bienvenidos" se va de Canal 13 y llega al "Muy Buenos días" de TVN

A muchos les sorprendió que este jueves 15 de marzo uno de los panelista del "Bienvenidos" de Canal 13 no apareciera en pantalla. Y es que la grúa televisiva ya se comenzó a mover y los programas matinales a reestructurarse.

Si a comienzos de esta semana el "Mucho Gusto" cambió su estructura y escenografía y, antes de eso uno de sus directores había recalado en Canal 13, este jueves se confirmó que el periodista Hugo Valencia no va más en la ex señal del angelito. Según el portal Página 7, el comentarista de farándula dejó su sección "Qué se teje" para recalar en "Muy buenos días", ahora a cargo de su ex jefe, Pablo Manríquez.

Recordemos que la competencia matinal está cada vez más ardua. Si en febrero CHV dio la sorpresa gracias al Festival de Viña, marzo parece mucho más peleado, pero con Mega liderando.