Lollapalooza Chile: Qué shows nacionales ver

Publimetro conversó con once artistas chilenos, que se presentarán en el festival que se realizará en el Parque O’Higgins este fin de semana, para que invitaran a sus shows y contaran cuáles son los conciertos imperdibles de sus pares.

Movimiento Original (DJ Acres)

“Estamos con disco nuevo y se viene un show con hartas sorpresas. Antes, sólo íbamos con DJ y tornamesas, pero ahora vamos ir con banda y bailarines. Quiero ver a De Kiruza por su trayectoria, a Tiano Bless, porque es un gran amigo y sabemos la calidad de artista que es. También a Bitman y Santaferia”.

Sábado 17, 17:00 horas. Lotus Stage

Moral Distraída (Camilo Zicavo)

“El show que vamos a hacer está súper apretado, súper ensayado y de alta calidad. Lo mejor que nosotros podemos hacer. Va a ser un buen puntapié inicial para la última jornada. Me gustaría ver a Santaferia. Todo el rato”.

Domingo 18, 13:15 horas. VTR Stage

Santaferia (Gonzalo Fouere)

“Será una experiencia que esperamos sea inolvidable, con las mejores canciones del repertorio, cumbia e invitados muy buenos. Es un hito que un grupo como nosotros llegue a Lollapalooza y creemos que será memorable. Quiero ver a la grandiosa Mon Laferte. El orgullo y alegría de ver a una compatriota con espectáculo de ese nivel. También a De Kiruza, banda emblemática del compromiso social de noble trayectoria”.

Sábado 17, 12:30 horas. itau Stage

Fernando Milagros

“Lo que tenemos preparado tiene que ver, en su mayoría, con el último disco que funciona muy rico en vivo y tiene mucha energía. Mirando el calendario me doy cuenta de varias cosas que me gustaría ver. No creo poder con tanto, pero de que hay cosas interesantes las hay. Rubio y, por cierto, a Laguna y el Río”.

Sábado 17, 14:15 horas. acer Stage

Latin Bitman

“Será un show muy entretenido con una tremenda banda y muchos artistas invitados. Voy a estar presentando gran parte de mi nuevo disco, que sale este año, que se llama ‘Homies’ y va a tener un súper mega recorrido por mi carrera, porque estoy celebrando 20 años”.

Sábado 17, 18:30 horas. Lotus Stage

House Band de School of Rock

“Será un show que se llama ‘Las voces del más allá’. Estamos homenajeando a aquellos que han muerto recientemente, como Prince, Cornell, etc. Los niños han tenido un gran nexo con estos artistas y ver jóvenes de 14 años homenajeando a viejas estrellas de rock es fantástico. Son fuente de cultura máxima para los niños. Recomiendo ver el show de 31 Minutos. Si bien es un ungrupo hecho para niños, comparte eso de Los Simpson que es para grandes y chicos. ¡Aguante 31 Minutos!”.

sábado 17, 13:00 horas. Kidzapalooza

Rubio (Fran Straube)

El show estará muy mágico y galáctico, con una tremenda propuesta visual gracias al trabajo de Trimex. Además, este show es muy esperado, ya que será uno de los primeros en Santiago con la banda completa”.

Sábado 17, 13:15 horas. Perry’s Stage

Kapitol (Francisco Martínez)

“A diferencia del 2015, tenemos un catálogo un poco más cargado a canciones más prendidas y festivales. Tanto como músicos que como personas hemos madurado y entendido cómo armar un show para que sea súper arriba. Vamos a invitar a Gabigar, ganadora del Festival de Viña del Mar. Me gustaría ver a Rubio y Fulgar”.

Domingo 18, 14:15 horas. Acer Stage

Laguna y el Río (Khuna)

“Tienen que venir a escuchar a nuestra banda, porque viajamos desde Aguallega para que los niños y sus papás se entretengan con el pop místico ancestral que tocamos. Sentimos que este espectáculo es como ningún otro, lleno de historias y leyendas de nuestra región. ¡Les va a encantar! De los locales nos interesa Rubio”.

Domingo 18, 17:30 horas. Kidzapalooza

Ribo (Nicolás Díaz)

“Si quiere ir a compartir energía, emoción y rock, nuestro show es el lugar preciso. Vamos con cuatro discos bajo el brazo, así que material hay de sobra para montar una presentación de primera calidad. No se arrepentirán. Seguro que se van con algo para la casa. Quiero ver a Los Jaivas, a 31 Minutos y aprovecharé de ver algo del show de los Kuervos del Sur, que tocan el mismo día que nosotros”.

Domingo 18, 14:15 horas. lotus Stage

Jean Paul Olhaberry

“El espectáculo es algo nuevo e innovador. AWA Magic and Music Experience es un show que fusiona el ilusionismo como hilo conductor con la música, en la cual la banda Boris Krivoss musicaliza mi espectáculo y la magia es el frontman. Creo que un imperdible será Laguna y el Río. Es un espectáculo entretenido de dibujos animados en el cual lo pasamos bien grandes y chicos”.

viernes 16, 16:00 horas. Kidzapalooza