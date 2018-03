Benjamín Vicuña y el regreso de "Sitiados": “Es una serie que habla de nuestras raíces"

Cartagena de Indias es el escenario al que llegará Isabel de Bastidas (Marimar Vega) junto a Diego (Ricardo Abarca), el hijo bastardo del Rey Felipe III (Joaquín Galletero). Su marca de nacimiento lo condenará a las intrigas y a huir y sobrevivir, pues en este nuevo ciclo, su destino será codiciado. Benjamín Vicuña dará vida a un cansado y mayor Agustín González, que esta temporada luchará contra piratas ingleses que custodian el puerto de Cartagena. El actor nacional conversó con Publimetro acerca de la serie que se estrena hoy por Fox Premium, su personaje, sus proyectos y su vida en familia.

¿Cómo quedaste luego de las grabaciones?

– Fueron prácticamente tres meses, la verdad es que fue un rodaje intenso y sacrificado, por las condiciones climáticas y por lo que fue filmar en la selva, en el mar, por los barcos. Es una serie que dialoga con el paisaje.

Fue una demanda sobre todo física. En esta segunda temporada se apuesta mucho por eso, hay muchas batallas. Entrenamos un montón, muertos de calor.

¿Valió la pena?

– La verdad es que veo ahora el material y estoy muy contento, porque quedó increíble.

En Cartagena de Indias nosotros usamos los fuertes que son patrimonio de la humanidad, es un lugar muy bonito en donde se respira historia. Posee una belleza natural increíble.

Chile es diferente a Colombia, pero estoy feliz, es otra cosa. Si bien es la misma serie, está recargada y 2.0.

¿Entonces seguiremos viéndote trabajar en series épicas?

– Sí, me encanta. Es un viaje en el tiempo y también, como cualquier actor, soñaba con algo así, como un niño, jugar con espadas, subirme a los barcos, a los caballos, es muy entretenido y muy bonito.

Volviste a trabajar junto Eugenia Suárez, tu pareja. ¿Se vienen más proyectos juntos?

– Sí, ojalá, me encantaría. La gracia es que a veces compartimos proyectos pero no necesariamente una historia en común, en este caso los personajes no se cruzan pero sí estamos contentos de participar y poder viajar juntos. No me cierro a que en el día de mañana podamos hacer algo de nuevo.

¿Y junto a Fox?

– La verdad es que se trabaja muy bien, te dan alas para poder cumplir sueños. En este caso, nunca nadie se animó a producir una serie tan ambiciosa como esta en Latinoamérica, entonces obviamente se agradece y ojalá que se pueda repetir.

¿Por qué hay que engancharse con este nuevo ciclo?

– La línea de la monarquía y de la corona no estaban en la primera temporada, eso le da un nuevo color a la serie, así como el universo de los piratas ingleses, lo que pondrá un guiño de entretención súper bueno. Pasaron 15 años, Agustín está recargado, es un adulto con cicatrices, con pérdidas y con un hijo adolescente. No puedo adelantar más, pero no hay excusa para no verla, es una serie que habla del origen, de lo que somos, de nuestras raíces, así que véanla porque estarán orgullosos.

Más proyectos

Durante este verano, Benjamín grabó “Pacto de Fuga”, con Roberto Farías y Francisca Gavilán. La nueva película de David Alvala cuenta la historia de los 49 reos que se escaparon de la ex Cárcel Pública de Santiago en 1990 y en donde Vicuña será uno de los cerebros del plan. Durante ese período, siguió atento a lo que sucedía con “Una Mujer Fantástica” y asegura que el reciente Oscar para la cinta de Sebastián Lelio fue un premio totalmente merecido. “Fue una inspiración gigantesca. Una alegría enorme, son mis amigos, mis compañeros y la verdad que lo viví con mucha alegría. Bien por el cine chileno. Yo que estaba viviendo afuera y me felicitaban a mí como que si yo tuviera algo que ver. El nuevo cine chileno hace rato ya está dando que hablar”.

¿Te volveremos a ver trabajando junto a los hermanos Larraín?

– Ojalá. Está claro que son unos “grosos” los dos y vienen haciendo muy buenas cosas, tanto como productores y directores. Hicimos dos temporadas de “Prófugos”, también la película “Fuga”, así que ojalá algún día poder reencontrarnos.

En el último tiempo has grabado películas, series e incluso participaste en una obra de teatro. ¿Con cuál de estos mundos te proyectas para los próximos años?

– Pucha, no sé. Yo creo que justamente poder combinar las tres disciplinas, las tres me gustan mucho.

Protagonizaste “Eva Perón”. ¿Vendrá a Chile?

– Por ahora no, quizás pueda haber sorpresas en Santiago a Mil durante el verano que viene.

Luego de las grabaciones estuviste en Bogotá y luego en Francia junto a la obra de teatro, ¿Y la familia cuándo?

– Estuve en Colombia el miércoles, el lunes estuve en Chile y de ahí me fui a Bogotá; la familia será mañana. DANNAE ARIAS

*“Sitiados 2” debuta hoy a las 23:00 horas por FOX Premium o por la App de FOX, en donde serán liberados los ocho capítulos. Quienes no poseen la señal Premium de FOX, igual podrán ver su estreno, pues durante este fin de semana, los canales serán gratuitos para todos quienes posean TV paga.