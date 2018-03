Leo Mendez a Claudia Schmitd: "Con todo respeto, tú estás mal"

Una nueva polémica envolvió a la panelista de "Vértigo", Claudia Schmitd, luego de que afirmara que las personas transgéneros no pueden cambiar realmente de sexo.

La polémica esta vez la enfrentó con el invitado al programa de Canal 13, Leo Mendez, quién en las redes social usa el nombre de Linda Espinoza Méndez y que, además, se presentó estrenando un nuevo look en el que realzaban su cabello rubio, zapatos con tacos. un top y una túnica.

Schmitd explicó que: “Yo nunca podría ser igual a una mujer transgénero, y lo digo con todo respeto, porque yo como mujer natural, no he tenido que pasar nunca por los dolores y sufrimientos que han tenido muchos niños y muchas personas que han estado viviendo en un cuerpo que no les corresponde”.

Además, la uruguaya señaló: "para mi, Daniela Vega nunca va a ser una mujer como nosotras, porque nos formamos de distinta forma".

Sus dichos no pasaron desapercibidos, a lo que el hijo de DJ Méndez no tardó en responder "con todo respeto, tú estás mal".

Aunque la discusión se desarrolló en un clima pacífico, la panelista de "Intrusos" no dio su brazo a torcer y replicó diciendo que “físicamente, si tu eres hombre o eres mujer, es una cosa aparte, pero como tu te sientas acá adentro (corazón) o acá arriba (mente) es totalmente distinto”.

Por su parte, Méndez indicó que era un tema cultural y que “Aquí en Chile es un tema bastante grande, que un hombre se maquille o se ponga tacos, pero en el país en el que vivo yo (Suecia) puedo sentirme tal cual como me siento”.