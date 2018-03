Lollapalooza 2018: David Byrne y la fidelidad artística

Quizás una de las voces más emblemáticas de su época y, aún así, subvalorado por el mainstream. David Byrne saltó a la fama en los años 70 como principal cantante y compositor del conjunto Talking Heads, herederos de un punk new wave desenfadado y mucho más concentrado en entregar un mensaje inteligente y sofisticado que de romper guitarras y escenarios.

Byrne, considerado más bien un intelectual, un filósofo en su área (la música, obviamente) se presentó en la primera jornada del Lollapalooza Chile 2018. A lo largo de una hora de show, el músico mostró lo mejor de su amplio y variado repertorio acompañado de un ejército de músicos variopinto que marcharon a su ritmo cargando percusiones, cuerdas y teclas.

Tocando canciones de los extintos Talking Heads y también de su más reciente álbum, "American Utopia", el británico demostró no sólo un talento deslumbrante, sino que una fidelidad propia a sus ideas, expuestas hace cuatro años en su libro "Cómo funciona la música" donde explica la relevancia de los ritmos originarios de África, gran y visible inspiración para la composición de su repertorio.

Durante su presentación, el cantante y guitarrista logró hacer bailar a su público mientras él mismo y sus músicos se movían sin ninguna traba con canciones como "I Dance alone", "Everybody is coming to my house" o "Burning down the house", este último, un gran éxito de su conjunto original.

