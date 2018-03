Lollapalooza inclusivo: shows más importantes contarán con lenguaje de señas

Desde el 2011, Lollapalooza se posicionó como uno de los festivales musicales más grandes e importantes de Chile. Y no sólo por su duración (originalmente de dos días) y por la cantidad de bandas y artistas que transitan por sus múltiples escenarios, sino que también por la innovación.

A lo largo de ocho años, el evento fundado por Perry Farrell de Jane's Addiction en Estados Unidos ha logrado sorprender a sus visitantes con eventos en pro del medioambiente, y ahora, a favor de la inclusión.

Una de las mayores adhesiones que se realizarán este año es la traducción de sus shows más importantes a través de lenguaje de señas. Tal como lo señala la organización del evento en su página web, "Los escenarios principales: VTR e Itaú, además del escenario para niños Kidzapalooza contará con intérpretes para que todos puedan disfrutar del show".

De esta manera, el viernes, Pearl Jam, LCD Soundsystem, Los Jaives, The National contarán con intérpretes. El sábado, Red Hot Chili Peppers, Mon Laferte, Chance the Rapper e Imagine Dragons y, finalmente, el domingo The Killers, Liam Gallagher, Lana del Rey y Khalid.

Además de esto, existirá un Sector de interpretación de lengua de señas diseñado para personas sordas, hipoacúsicas o ceguera o baja visión. Estos estarán ubicados a un costado de los dos escenarios principales y próximo a los equipos de audio "para realzar la experiencia de cada show".