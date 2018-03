Los imperdibles Lollapalooza 2018

Desde la sicodelia al hard rock, y desde el pop más elemental al hip-hop más experimental, aquí una guía de los números internacionales que no te puedes perder en este Lollapalooza 2018.

David Byrne

Tanto si alguna vez te deleitaron los Talking Heads o si nunca los escuchaste, estás obligado hoy a pararte frente al escenario Itaú a las 18:00 y dejar que uno de los más prolijos compositores del pasado y de este tiempo, te deleite con su voz y sus ritmos más pegajosos y rupturistas del momento.

El músico, oriundo de Escocia y heredero del movimiento minimalista de Brian Eno, presentará su nuevo disco “American Utopía” y lo mejor de su frondosa discografía, en la que aborda elementos que van desde el pop artístico, el post punk y el new wave.

The National

El quinteto estadounidense, que desde el 2001 se posicionó en el mundo como una de las bandas más relevantes del momento, llama la atención con una discografía compuesta de siete álbumes ampliamente alabados por la crítica especializada.

El sonido del grupo, que tiene a la cabeza al vocalista Matt Berninger, varía desde las suaves baladas hasta un rock energético e inspirador podrá ser apreciado este viernes a las 19:00 horas en el escenario VTR.

LCD Soundsystem

Desde New York nos visita este colectivo musical que a lo largo de su discografía ha hecho honor a su nombre. Y es que LCD Soundsystem es un verdadero viaje por esas texturas setenteras y ochenteras, medias bailables y medias pegotes, muy en la onda de conjuntos como New Order, Daft Punk y una escena nacida de la nueva ola del punk americano ligado a los sintetizadores y la danza moderna.

Gracias a un reconocimiento mundial, este octeto hará de las suyas en el escenario Itaú este viernes, entre las 20:00 y las 21:30, donde mostrarán “American dream”, el disco que el año pasado les valió el número uno en los charts estadounidenses.

Spoon

Con nueve discos bajo el brazo, Spoon volverá por segunda vez a nuestro país al escenario Itaú este sábado a las 16:15 donde, en una hora, tendrá que demostrar cómo han llegado a la cúspide del garage rock y el indie. Con éxitos como “Inside out” o “The underdog”, la banda liderada por Britt Daniel se paseará por los múltiples sonidos que los ha vuelto un referente de su género.

El grupo no sólo ha sido éxito de ventas en años anteriores con discos como “Gimme fiction”, el cual alcanzó las 160 mil copias en 2005, sino que ahora estará mostrando lo mejor de “Hot thoughs”, su entrega más reciente.

Mac DeMarco

No sólo su música posee un sonido muy particular, sino que él es todo un personaje. Vernor Winfield McBriare Smith IV… o mejor conocido como Mac DeMarco pasó de ser un sujeto de experimentos, a uno de los cantantes mejor cotizados de la escena indie, donde su jangle pop lo ha vuelto una voz más que reconocible en las radios y platadormas streaming.

Luego de seis discos de estudios, DeMarco regresa a Chile para mostrar “This old dog” (2017), donde su guitarra llena de vibrato y sus melodías parsimoniosas ofrecerán un buen panorama entre las 17:45 y 18:45, en el escenario Acer.

Lana del Rey

¿Será necesario presentar a una de las divas más importantes de la década? Lana del Rey debutó el 2010 y, desde entonces se ha abierto camino en la música con gran éxito y aclamación de la crítica y los fans. Su sonido, descrito como un cruce de dream pop, trip hop y pop de cámara, ha quedado registrado en cinco álbumes de estudio, del cual “Lust for life”, el más reciente, la ha motivado a comenzar la gira que la trae de vuelta a nuestro país este domingo en el escenario Itaú, a las 20:30.

Camila Cabello

Desde Cuba, la joven Camila Cabello será la encargada de darle sabor a la jornada. Para la noche del sábado la cantante cerrará la noche compitiendo directamente con los Red Hot Chili Peppers. Entre las 22:00 y las 23:00 ofrecerá una alternativa al rock con su pop sazonado con los ritmos del Caribe y el hip hop.

Damas Gratis

Desde el otro lado de la cordillera, un grupo en calidad de legendarios. Los clásicos de la cumbia villera tendrán su espacio en el festival donde harán bailar a las masas al son de “Se te ve la tanga”, “Alza las manos” y “Los dueños del pabellón”.

La banda liderada por Pablo Lescano se presentará el domingo entre las 14:00 y las 15:00 horas.