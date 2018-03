¿Qué será?: Franco el Gorilla prepara música con Lucho Jara

Parece que a Luis Jara le quedó gustando el reggaetón. El cantante Franco el Gorilla compartió a través de su Instagram una foto junto al cantante nacional Luis Jara en donde señalaba estar "preparando una bomba musical".

La foto del intérprete de "Nobody like you" alcanzó los 3.500 likes y causó repercusiones entre los fans quienes no tardaron en llenar la caja de comentarios sorprendidos ante esta alianza creativa.

No es la primera vez que Jara incursiona en este género. Ya el año pasado presentó su colaboración con el dúo 330 AM con quienes cantó "Enamorado", una mezcla entre el pop romántico y los ritmos latinos.

¿Será que Luchito encontró una veta caribeña?