Zeta Bosio y su nuevo proyecto Shoot the radio: “Buscaba sorprenderme”

En 1991, Geena Davis y Susan Sarandon sorprendieron al mundo protagonizando la cinta “Thelma & Louise”. En aquella película, hay una escena en la que Thelma le dice a Louise que le dispare a la radio del auto policial mientras ella tiene encañonado a un policía. Pero el personaje de Sarandon le pega un tiro a la de la música no, a la de la frecuencia policial. “Me pareció que era un gag de la película en el que la cinta cambia y no había vuelta atrás. Me gustó eso”, cuenta Zeta Bosio, sobre de dónde sacó el nombre de su nuevo proyecto musical junto a Fernando Montemurro llamado Shoot the radio. “Buscábamos un nombre que definiera un poco esta música retro futurista que estamos haciendo”, explica.

El ex Soda vuelve a los escenarios nacionales hoy en el marco del festival Lollapalooza Chile con este proyecto que, asegura, le devolvió la capacidad de sorprenderse. “Habiendo sido parte de proyectos importantes, era algo que había perdido, de alguna forma, y no me llevaba a tocar. Por eso buscamos un camino que tenga que ver con la originalidad y la independencia”, cuenta y agrega: “Con Soda vivimos momentos socio políticos bastante complicados y éramos como esa burbuja donde la gente podía flotar, soñar, relajarse y enamorarse. La música yo la concibo de esa manera. No necesariamente tiene que conducir un mensaje político. Hay que explotar esa parte y no perderla, porque es justamente la parte mágica que hace que la gente pueda seguir viviendo”.

“Ni somos una banda que tiene un mensaje salvador, ni tampoco somos una banda para sólo bailar. Me parece que es un disco profundo que también te permite bailar, pero que puedes escuchar en tu casa con audífonos y disfrutarlo por todas las capas de sonido que tiene y en una disco parado sobre una tarima”, agrega Montemurro sobre esta propuesta, que es una mixtura entre electrónica y rock que al presentarse en vivo, hacen que las canciones siempre estén en constante transformación. “Los temas están vivos aún. Si vas a escucharnos hoy en Lollapalooza (Perry’s Stage, 15:30 horas), los vas a reconocer, pero están renovados. Ahí le buscamos una vuelta súper interesante”, afirma el productor argentino.