Lollapalooza Chile: Alan Walker: "Me gusta ver que la gente salte y se vuelva loca"

Era uno de los nombres que más expectación generaba en la oferta electrónica que tenía Lollapalooza Chile 2018 en su primera jornada. El DJ británico Alan Walker regresaba a Chile, luego de su exitoso debut el año pasado, el que lo llevó a asegurar que sus seguidores nacionales son unos de sus públicos favoritos.

Y la gente que fue a verlo no defraudó. Incluso, fue tanta las personas que querían ver su presentación en el Perry's Stage (Movistar Arena), que el recinto de Parque O'Higgins debió cerrar sus puertas por tener su aforo completo. Esto generó una larga fila para poder acceder al Movistar Arena y una vez abierto nuevamente el acceso, provocó una complejo ingreso supervisado por Carabineros.

Minutos antes, el también productor de 20 años conversó con Publimetro sobre sus show, su futuro y su relación con el público nacional.

¿Cómo va hasta ahora ser parte de esta aventura llamada Lollapalooza Chile?

-Es genial volver a Chile Experimenté este público el año pasado y es increíble. Va a ser muy entretenido.

¿Qué recuerdas de tu primera visita a Chile?

-Acabo de llegar en avión y la cordillera de los Andes es increíble. Ahora que volví, le acabo de sacar una foto para mostrársela a mi mamá. Es una vista maravillosa. Recuerdo que el público saltaba desde el frente hasta el fondo. Creo que va a pasar lo mismo hoy. El público acá es uno de mis favoritos.

¿Te han contado lo loco que es el escenario del Movistar Arena? Siempre está lleno y la energía es única. ¿Qué pasará cuando te subas al escenario y empieces a tocar?

-Cuando me subo al escenario, lo que quiero es hacer sentir a la gente energética. Me gusta ver que la gente salte y se vuelva loca. Y que ojala lo pasen muy bien.

Tienes 20 años. ¿Cómo vez tu futuro pensando que hoy eres una figura reconocida en la escena Electric Dance Music (EDM)?

-Si tengo que mirar cinco o diez años adelante, es excitante pensar en dónde voy a estar, pero donde me gustaría estar es girando y produciendo música. Espero que mi base de fanáticos siga creciendo y que mi música la escuche la gente de todo el mundo. Mientras ellos estén felices con mi producto, yo voy a ser feliz.

La EDM es muy popular en el mundo. ¿Crees que llegue a un punto en el que se agote esta fórmula?

-Si lo vez décadas atrás, la música siempre ha ido cambiando. Es siempre acerca de la cultura y la manera de cómo se escucha. Si vas hasta Beethoven, todavía hay gente que la hace como él pero no es tan común. La música siempre evoluciona a algo nuevo. Ahora con EDM más géneros y estilos están apareciendo. Siempre estará evolucionando. Aveces retrocede. Es un escenario muy poco predecible, pero la gente está siempre buscando algo nuevo en la industria musical. Tres años atrás era más “down tempo”. Todos estamos buscando el cambio, pero no sabes a qué.

Hoy hay DJ que está experimentando con el reggeatón. ¿Te es familiar?

-Lo he estado escuchando un poco porque es muy común en los últimos años. Como por ejemplo el trap. Puedes encontrar elementos del reggeatón en muchas canciones y es muy cool toda la vibra y los elementos. Puede parecer lento, pero todos los elementos que hay entremedio lo hace que se sienta más rápido .

¿Es Chile un lugar interesante para los DJ?

-He notado que acá la gente ama y es apasionada por la música. Cuando vengo, veo la reacción de la gente desde la primera canción y me vuela la cabeza. Toda la experiencia en Chile, Santiago es algo que recuerdo siempre. Fue algo que me voló la cabeza. Y estoy muy ansioso de tocar acá otras vez.