Lollapalooza Chile: The National: "No somos una banda fácil"

Fueron uno de los grandes shows del primer día de Lollapalooza Chile 2018. The National regresó a Chile, luego de su debut en 2o11, con otro estatus. Un Grammy en el bolsillo por su disco "Sleep Well Beast", que se quedó con la categoría "Mejor álbum alternativo", dos discos más desde que vinieron a mostrar "High Violet", álbum que se ubica en el centro de cinco trabajos discográficos muy celebrados y que fueron en constante ascenso, y cerca de 20 años de carrera, explican la expectación que había por verlos en vivo el viernes por la tarde.

Publimetro conversó con los hermanos gemelos Bryce (BD) y Aaron Dessner (AD), quienes evaluaron el presente de la banda y su participación en el evento musical de tres días que se realiza en el Parque O'Higgins.

Publimetro Chile Lollapalooza Chile: El premio a lo Bosé que recibió Tulio Triviño 31 Minutos realizó un espectáculo, el más concurrido del Kidzapalooza, en el que le rindieron honor a su conductor entregándole un reconocimiento muy parecido al que recibió el español en Viña del Mar

¿Les gusta tocar en festivales?

-BD: No es tan simpático como hacer tu propio show, pero un festival como este, con este increíble clima, esta hermosa ciudad y un público tan apasionado, se siente menos 'fashion', de alguna manera, y hay una relación más profunda con la música. Además, el line up de hoy, en el que tienes David Byrne, LCD Soundsystem, Pearl Jam, todas esta bandas increíbles en el mismo día, sería difícil no hacer un bueno show. Así que, sí, nos gusta tocar en este tipo de festivales.

¿Es “Sleep Well Beast” su mejor álbum?

-AD: No creo que lo veamos como nuestro mejor disco, porque es como que estamos orgullosos de nuestros cinco últimos álbumes. Todo trabajan en un conjunto. Se siente que, si dejamos un legado es tener trabajos en el mismo nivel por un buen tiempo. Es como el proceso y química de la banda. En un principio empiezas a trabajar y continúas y evolucionas. Es más interesantes en la forma y sónicamente. Es el más interesante, pero podemos dar mucho más.

Sylvio García

¿Qué aprendieron al trabajar en este disco?

-BD: Siempre tratamos de reinventar nuestro proceso, un poco. Cuando hay cinco tipos en una banda por tanto tiempo, es importante traer energía y nuevas ideas. Creo que esta vez lo hicimos un poco mejor. Cada uno en su esquina, en su proceso y con su instrumento. Como que invertimos ciertos roles y relaciones esta vez. Eso llevó a algo no necesariamente mejor sino que diferente y eso nos mantiene frescos y entretenido.

¿Cambió algo luego de que ganaran el Grammy a “Mejor disco alternativo”?

-AD: No pusimos mucha fe en ello. ¿Qué es eso de “mejor álbum”? Todos los álbumes son diferentes. Pero significa mucho que nos reconozcan. Es interesante que la industria nos valore más que lo que nosotros lo hacemos. La ironía de esto es que cuando ganas uno, no saltas de tu silla para recibirlo. Hemos sido una banda por tanto tiempo y algunos lo reciben muy joven. Es como si te quedas por mucho tiempo, te dan el premio.

Publimetro Chile Potente show de Pearl Jam y LCD Soundsystem cierran primera jornada de Lollapalooza El rock alternativo se tomó las últimas horas del festival marcado por el calor, los bailes y las leyendas de la música

Da la sensación de que ahora The National está en el radar de todos. ¿Se sienten cómodos con esta exposición que han tenido con su último disco?

-BD: Creo que nos sentimos muy agradecidos de la audiencia, porque sigue habiendo una conexión emocional con ellos. A lo mejor somos más visibles ahora, pero no somos una banda fácil. No es como si fuéramos Coldplay o Wallpapers. O te gusta o no. A los que le gusta, realmente les encanta y eso es un vínculo muy emocional. Pero es una vida muy rara. Viajar por el mundo después de 20 años, uno piensa 'a lo mejor debería ser profesor' o algo así.

Carlos Müller

No son una banda política, pero cuando Obama uso “Fake Empire”, algo cambió. ¿Con Trump y todo lo que está pasando en el mundo, ¿es importante que los artistas digan lo que tienen en mente y apoyen movimientos sociales?

-BD: No creo que exista eso de que un artista no es político. Es responsabilidad de un artista el decir la verdad y ser honesto. Es muy difícil separarte de lo que te rodea. Creo que antes de Obama, no teníamos la suficiente audiencia captiva y nos dimos cuenta que creció porque tuvimos esta plataforma. Mucha de nuestra música es política o influenciada por ella, pero no somos un grupo político. Pero como individuos lo somos y estamos muy involucrados en activismos y en trabajo de caridad. No entiendo que un artista no lo haga.

Son una banda que va a cumplir veinte años. ¿Son los próximos veinte más difíciles que los que pasaron?

-AD: Creo que lo importante para nosotros es sentir la vitalidad en la música. Mientras lo sintamos, no nos importa el camino en el que nuestra carrera vaya. Haces la cosa que amas y que vale la pena. Pero también creo que es bueno disfrutar tu vida y alejarse. Nosotros hacemos nuestra música. Colaboramos con otros amigos, tal como otros integrantes del grupo. Entonces, al volver es como retornar a casa. Eso nos ayuda a seguir haciendo lo que hacemos.