Mon Laferte debuta con polémica en Lollapalooza: "Por la chucha que nos tratan mal a los artistas chilenos"

Era el último escenario nacional de importancia que le quedaba conquistar. Mon Laferte debutó en Lollapalooza Chile en un horario inédito para un artista nacional, el que, por lo general, está destinado a los artistas internacionales, por lo que su show marcaba un hito en la historia del festival.

Y pese a que todo empezó de manera tranquila con "Antes de ti" y "Amor completo", canciones que fueron coreadas por la mayor cantidad de personas congregadas en el escenario VTR en lo que iba del día y también en relación al horario con la jornada anterior, la polémica se instaló luego de que la artista nacional radicada en México hicieras sus descargos contra la producción del evento.

Publimetro Chile Mon Laferte en el Lollapalooza: "Hago canciones porque quiero decir algo" La cantante nacional se refirió a su primera presentación del año luego de un descanso de dos meses

"No me dejaron usar pantallas", acusó a viva voz. Pero Laferte no se quedó ahí, y pidió un trato igual para los artistas nacionales en comparación con los internacionales. La voz de "Amárrame" se quejó de que tenía preparado unas graficas especiales para su primer show del año, luego de una pausa de descanso tras su presentación en el Movistar Arena. "Yo tengo un show bien bonito con pantallas y no me dejaron usarlas… Por la chucha que nos tratan mal a los artistas chilenos", dijo.

Lo cierto es que a esa hora, el Parque O'Higgins presentaba un fuerte viento que castigaba los parlantes colgados y la iluminación. Incluso, el telón negro que estaba detrás de su banda no paró de sacudirse.

En lo musical, Mon Laferte no necesitó de las mencionadas pantalla para tener al público a sus pies. Con una gran manejo escénico, la cantante estuvo en constante comunicación con el público y se dio el tiempo de realizar un tributo a la cueca durante su show.

Pero el momento más increíble se dio cuando, en medio de su éxito "Tu falta de querer", su banda dejó de tocar y Mon Laferte invitó a que el público cantara a capela la canción, generando el karaoke más intenso que se ha visto en años en el Parque O'Higgins e inédito para un músico nacional.

En un show de una hora, Mon Laferte terminó por conquistar el último escenario nacional de importancia que le quedaba y dejó en claro que hoy, en Chile, su popularidad es igual o mayor a cualquier artista internacional.