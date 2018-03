Mon Laferte en el Lollapalooza: "Hago canciones porque quiero decir algo"

A pocos minutos del su primer show en el año, la cantante local Mon Laferte se dirigió a la prensa para hablar de sus expectativas para una presentación que, según indicó, tendría más de alguna sorpresa.

La autora de "Amárrame" se mostró entusiasmada por el evento luego de dos meses de descanso, siendo su última performance la colaboración con el cantante Plácido Domingo. Durante este tiempo, Laferte señaló que "ha tenido mucho tiempo para pensar y de componer canciones nuevas". Aseguró también que ha juntado "muchas ganas para tocar".

En la conferencia, la cantante no perdió la oportunidad de hacer la invitación a los festivales a abrir más posibilidades para que "se nivele la cosa", refiriéndose a la participación femenina en la música. Además, indicó que "en todos los festivales, deberían haber más bandas chilenas, y también bandas de mujeres".

Mon Laferte, que durante su carrera ha sido parte de grandes escenarios incluyendo países como México o Estados Unidos, señaló estar contenta con el horario que le asignaron (17:15) y que "ha sido un festival muy ordenado. Siento que es el mejor horario. Hay que tener mucho aguante para estar en los festivales. Creo que me tocó un tiempo increíble".

Durante la conversación, a la artista se le consultó por sus próximos trabajos, y aseguró que "no puedo decir cuándo va a salir, pero estoy preparando algo", lo que se puede relacionar con sus últimas publicaciones en redes sociales donde ha aparecido en fotos acompañada por el compositor Omar Rodríguez-López y la cantante nacional Pascuala Ilhabaca. "Me encanta compartir la música", aseguró Laferte luego de anunciar que a fin de año iniciaría una gira en compañía del colombiano Juanes por Canadá.

Además, ante la pregunta de si piensa ampliar sus horizontes musicales, respondió que "hago canciones porque quiero decir algo. También se puede decir algo con las melodías y con el ritmo, pero las palabras son la mejor herramienta para mí. Siempre invento canciones en base a eso". A esto, la ex Rojo se autodefinió como una "melómana" e indicó que mucha de su inspiración proviene de lo que escucha.

"Cuando hice 'La trenza' estaba escuchando mucho folclor y por eso el disco va por ahí. Pero no me gusta quedarme haciendo lo mismo. Me gusta contar historias. No me gusta definirme sólo con un género".

El show de Mon Laferte comienza a las 17:15 y contará con una hora para cautiviar a su audiencia.