Potente show de Pearl Jam y LCD Soundsystem cierran primera jornada de Lollapalooza

Un impecable cierre caracterizó a la primera jornada del Lollapalooza 2018 este viernes 16 de marzo, en el que un caluroso clima acompañó a la audiencia durante gran parte del día.

Pese a todo, nada evitó que los fans de la música se aglomeraran alrededor de los dos escenarios principales, Itaú y VTR, donde las bandas estadounidenses LCD Soundsystem y Pearl Jam cerraron la velada con lo más increíble de sus repertorios.

Por un lado, el conjunto neoyorkino de rock psicodélico cautivó a las masas con sus ritmos estrambóticos en los cuales incorporan amplios elementos que van desde el techno, la electrónica, el pop y el synth wave. Las luces, un elemento fundamental en el desarrollo de sus shows, contribuyeron a desarrollar un ambiente similar al de una disco en la cual sus asistentes bailaron hasta la última canción.

Sin embargo, no toda la audiencia mostró esa fidelidad, y es que apenas concluyera el show de los neo-punks, el quinteto grunge liderado por Eddie Vedder comenzaría su presentación de dos horas y media.

La migración inminente de un escenario a otro no tardó en realizarse hasta que los aclamados Pearl Jam dieron inició a su show con "Corduroy", de su aclamado tercer disco "Vitalogy".

La voz de Vedder repercutió en un Parque O'higgings repleto que tan sólo tres días antes le había escuchado en un show exclusivo, en pleno Movistar Arena.

Aunque con un setlist más acotado -24 canciones-, la banda de Seattle no sólo cautivó al público con los clásicos "Do the evolution", "Better man" y "Daughter", sino que homenajeó a algunas de sus influencias tocando "Confortably numb", de Pink Floyd, "Last kiss", de Wayne Cochran y la tradicional de Neil Young, "Rockin' the free world", que ya viene a ser una parte obligatoria de sus presentaciones.

Otros destacados show de la tarde incluyeron a la banda indie The National, el trip hop de Aurora y la extravagancia de David Byrne, los cuales recibieron una buena recepción de un público, al parecer, hambriento de emociones. Muy diversas emociones.

por Fabián Escudero