Lollapalooza Chile: La pataleta de Liam Gallagher

“Es una perdida de tiempo”. Así se despidió Liam Gallagher del escenario VTR este domingo, luego de interpretar tan solo dos canciones. El ex Oasis repitió el vergonzoso episodio que ocurrió en Lollapalooza Chicago y dejó su show sorpresivamente.

Liam Gallagher in Chile right now… pic.twitter.com/JVJVJy9qX3 — Mainly Oasis (@MainlyOasis) March 18, 2018

Todo partió mal. Primero fue el retorno. El cantante se quejó de que lo estaban dejando sordo, tras interpretar el hit de su banda madre “Rock 'N' Roll Star”. Luego, en “Morning Glory” ya estaba bien ofuscado y dejó de cantar una parte de la canción.

Dos situaciones que, de inmediato, dieron la sensación de que el británico se iba a bajar del escenario. El último arrebato antes de irse fue lanzar la especie de maraca que tenía en la mano y dejar tocando sólos a sus músicos, luego de no llegar al tono que quería.

Una vez terminado “World of Glass”, el cantante, muy enojado, se dirigió al público y dijo que esto era “una perdida de tiempo”. Gallagher explicó que su voz estaba muy dañada y que no seguiría cantando. Acto seguido, se retiró, mientras el público no creía lo que estaba viendo.

La protesta de los presentes se extendió por varios minutos y se dividía entre los que pedía por a su hermano gritando "Noel" y otros pifiaban.