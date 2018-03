Los Peppers se sobreponen a los problemas técnicos y cierran un show con sabor a revancha

¿Qué hace falta para satisfacer a un fan insaciable? La respuesta podría estar en un cuarteto estadounidense con 35 años de trayectoria. Los Red Hot Chili Peppers, la banda de funk rock liderada por Anthony Kiedis, regresó a nuestro país para cerrar la segunda jornada del Lollapalooza 2018 con sorprendente eficacia.

Y no es que un conjunto con la sólida discografía y casi incuestionable calidad de los Peppers carezca de los elementos suficientes como para sorprender a una audiencia que, en gran parte, asistió al Parque O'higgings para verlos a ellos. Lo que pasa es que, en el caso de nuestro país, parecía un saldo pendiente desde su última visita en 2014, cuando ofrecieron un show francamente mediocre en comparación a sus exposiciones anteriores.

Eduardo Angel

Con aproximadamente 10 minutos de retraso, -casi un deja-vu de aquella malograda cita-, la banda inició su presentación con una jam introductoria para "Can't stop". El pegajoso riff de bajo que acompaña a la canción motivó a un público dispuesto a saltar y corear las canciones que Flea, Chad Smith y Josh Klinghoffer dibujaban para que Kiedis pusiera las palabras.

Eduardo Angel

"Dani California" y "Scar tissue" contribuyeron a un setlist de 19 temas lo suficientemente variado como para satisfacer las ansiedades que se hicieron presente durante el día en todo el festival. Así, clásicos como "Californication", "Suck my kiss" y "Give it away" mostraron lo mejor de un show mayoritariamente alto, con excepciones como "If", donde ciertas dificultades técnicas se volvieron más obvias.

Eduardo Angel

Pese a todo, la presentación de los Peppers tuvo algunos inconvenientes tanto en el sonido como en lo visual. Mientras que los músicos sufrieron algunas complicaciones con el retorno, las pantallas laterales del escenario VTR se apagaban y encendían durante la duración del evento, a veces en momentos precisos, como los solos de guitarra de Klinghoffer, momentos esenciales del conjunto.

Eduardo Angel

Con esta presentación, aunque lejos de ser perfecta, los estadounidenses revindican su relación con nuestro país, en un quinto round que, sin lugar a dudas, ganaron ellos. Los Red Hot Chili Peppers tuvieron su revancha.

por Fabián Escudero