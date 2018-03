"Dragon Ball Super": el impactante e inesperado final del episodio 130 y la épica batalla entre Gokú y Jiren

Tras una larga espera llegó el ansiado estreno del capítulo 130 de "Dragon Ball Super". Durante el episodio, se mostró la impactante batalla entre Gokú y Jiren, la cual había generado tantas expectativas, que en distintos puntos del país fue transmitida masivamente.

El capítulo titulado “¡Una Súper confrontación sin precedentes! La batalla definitiva por la supervivencia” trajo consigo una épica pelea, un combate con movimientos rápidos y momentos significativos. La gran sorpresa llegó casi al final del capítulo, tanto así, que los impactados espectadores llenaron las redes sociales con sus reacciones.

Tal como se anticipaba, el centro de este episodio fue la pelea entre Gokú y Jiren, la que en términos reales, fue bastante pareja. Si bien el capítulo anterior mostró que Gokú por fin dominaba el Ultra Instinto, Jiren prometió dar lo mejor de sí durante la batalla.

De hecho, en las gradas del Universo 11 se vivía el nerviosismo por la momentánea superioridad del Saiyajin, momento en que Jiren, evocando sus más oscuros recuerdos, prometió ganar.

A pesar de que todo indicaba que Gokú sería el gran ganador, su cuerpo comenzó a reaccionar de una manera que él no esperaba. El alto precio por usar el poder de los dioses fue cobrado en el peor momento y cayó de rodillas ante su oponente perdiendo el Ultra Instinto durante los segundos previos a su ataque final.

Su contrincante aprovechó la debilidad del Saiyajin para arrojarlo lejos, pero antes de salir de la plataforma, fue devuelto por un poder lanzado por Freezer, quien pese a estar debilitado, resurgió con una intacta sed de venganza contra Jiren.

A su vez, otro personaje reapareció sin previo aviso. Se trata del Androide 17, a quien todos había dado por muerto. Ahora Jiren tendrá solo un capítulo para hacerle frente a estos dos nuevos oponentes.

Toei Animation adelantó partes de esta épica batalla, pues durante el próximo capítulo se conocerá el equipo ganador del torneo de Poder. El capítulo 131 sería transmitido el sábado 24 de marzo.

Me he levantado para solo ver el penultimo episodio de Dragon Ball Super, 130. Y por favor que me pise el animador, que es increible la calidad. Y GOLDEN FREEZER Y ANDROIDEE 17 SE ALIAN, SOCORRO. No necesito nada mas en esta vida, solo que salga ya el capitulo 131. pic.twitter.com/fOiewdc6Sz

— GOM곰 (@GomOso_) March 18, 2018