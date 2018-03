Hijo de Sergio Lagos y Nicole debutó como locutor radial en Lollapalooza

A todo el equipo de @los40chile por la oportunidad de compartir la sonoridad de este Lolapelusa. Más el gesto de introducir a León en el universo de las comunicaciones queda grabado a fuego en nuestra familia. Mis AbraZos y respeto a todos. ⭐⭐⭐⭐⭐⭐

A post shared by Sergio Lagos (@sergiolagos) on Mar 18, 2018 at 5:33pm PDT