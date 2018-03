Ignacio Lastra tras su aparición en Instagram: “es imposible que me vea como antes”

Es sabido que la vida de Ignacio Lastra cambió drásticamente luego del accidente que protagonizó en septiembre de 2017 junto a su ahora ex pareja, Julia Fernández.

Tras quedar con el 90 por ciento de su cuerpo quemado, el ex chico reality ha tenido que aprender a llevar su nueva vida alejado de la pantalla chica, haciendo deporte y preocupándose exclusivamente de su recuperación.

Durante estos días, su amigo, Álex Consejo, quien también participó en “Doble Tentación”, lo acompañó antes de partir a España. Por primera vez después del accidente Lastra fue mostrado en redes sociales, a propósito de la visita de su ex compañero de reality.

“Qué genial verte después de seis meses antes de tu vuelta a España @consejo8. Gracias amigo, nos vemos pronto”, decía la historia subida a Instagram. Junto a ella, una fotografía de los amigos en donde ambos se ven completamente sanos.

Los comentarios no se hicieron esperar, pues Lastra había estado oculto de las cámaras todos estos meses de recuperación. Fue tal la hecatombe, que Ignacio debió salir a desmentir la publicación.

"Es mentira, es antigua (…) imposible que una persona que se quemó el 90 por ciento se vea como antes, pero ya falta poco chicos, me estoy recuperando”, comentó en una transmisión en vivo a través de la misma red social.

Captura Transmisión

En la instancia, aprovechó para agradecer las muestras de apoyo de parte de sus fanáticos quienes le regalaron un álbum de fotos.

“Lógicamente como ustedes saben, estoy mostrando el regalo porque es algo muy importante para mí el apoyo, y no me muestro, es obvio, tuve un 90% (del cuerpo quemado), que no es menor”, relató.

Antes de terminar la transmisión, expresó su gratitud y ganas de salir adelante, “sin ustedes (sus seguidores) no podría estar acá ahora”.