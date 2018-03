Lollapalooza: The Killers cierra intensa tercera jornada con efectiva pulcritud

Polémicas, retrasos y un cierre monumental. Pese a que el viento sopló en contra durante casi todo el evento, la tercera y última jornada del Lollapalooza 2018 logró concluir con gran efectividad arrojando un total de más de 240 mil asistentes a lo largo de sus tres días de realización.

Desde problemas con los horarios de los shows, dificultades con el sonido del escenario principal VTR, hasta la abrupta cancelación de la presentación del ex Oasis Liam Gallagher a pocos minutos de empezar, el festival fundado por Perry Farrell en los 90 arrojó un balance positivo luego de la artista Lana del Rey y el conjunto de indie rock The Killers cerraran la noche.

En ese sentido, la banda liderada por Brandon Flowers ofreció una conclusión pensada especialmente para el final del evento. A punta de un escenografía magnánima y una puesta en escena envidiable, el conjunto originario de Las Vegas cautivó al Parque O'higgings durante una hora y media de show con un setlist donde predominaron los temas clásicos de su alabado debut "Hot fuss".

El manejo del escenario por parte de Flowers se notó desde un comienzo cuando el sencillo "The man", bandera de batalla de su reciente "Wonderful wonderful" empezó a sonar. Acompañado de coristas, el vocalista mostró todo su desplante al frente de un conjunto del cual él y su guitarrista, Dave Keuning, son los únicos miembros originales.

"Run for cover" y "Jenny Was a Friend of Mine" contribuyeron a la histeria colectiva en un concierto que casi no tuvo pausas, puesto que las canciones fueron hilándose una tras otras mientras las voces femeninas de las fans eran las que más resonaban en respuesta a la notoria comodidad con la que el cantante y bajista se mostraba en el escenario.

A lo largo del show, la banda citó a Oasis, la banda del polémico Gallagher que poco antes de ellos se había parado en el mismo escenario VTR. Tocando la tradicional "Wonderwall", The Killers homenajeó al conjunto de Manchester para, tres canciones más tarde desaparecer y abrir el encore.

Concluir con "When you were young" y "Mr. Brightside" no puede ser considerado un movimiento azaroso. La banda tiene claro que se trata de dos exitasos radiales que contribuyeron a pavimentar su carrera hasta volverlos, hoy por hoy, una de las agrupaciones mejor cotizadas de la actualidad.

Y es que lo cierto es que, en términos técnicos, el show de The Killers se acomoda perfectamente a su contexto; no es novedoso musicalmente, pero sí pulcro e impecable en cuanto su ejecución. Más grandilocuente que Red Hot Chili Peppers y Pearl Jam, pero también mucho más frío y menos emotivo. A fin de cuentas, es parte del fenómeno del "rock de estadios".