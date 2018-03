Paty Maldonado y su osada sesión fotográfica: “Va a haber gente a la que no le va a gustar, pero eso a mí me importa una raja"

Todos conocen a Patricia Maldonado. Con los años, se ha vuelto uno de los rostros televisivos más reconocibles de estos tiempos, tanto por sus atrevidos looks, como por sus dichos, usualmente directos y cargados también de un humor que, para bien o para mal, suele repercutir en una audiencia llena de seguidores, pero también de contrarios.

Y aunque su carrera inició en la música como una de las cantantes más activas durante la Dictadura Militar, ha sido la televisión la plataforma en la que ha podido expresar sus ideales con mayor fuerza.

“Yo no creo en una televisión perfecta”, señala la opinóloga, quien este lunes, por las pantallas de Mega, mostrará su experiencia al intentar perderle el miedo a las fotografías sensuales en una sesión donde se desatará un poco más de la cuenta, pero “sin caer en la vulgaridad”, como explica.

“La edad, a mi juicio, no tiene nada que ver con las cosas que uno puede o no puede hacer. No fue fácil, pero al final me preguntaba ‘¿por qué yo no puedo?”.

Paty Maldonado visitó el estudio fotográfico Casa Emma, donde el profesional Mathias Wehrhahn se encargó de retratarla junto a otras dos modelos de talla grande quienes la ayudaron a atreverse y dar el gran paso.

“Obviamente va a haber gente a la que no le va a gustar, pero eso a mí me importa una raja”, dice tajantemente la ex cantante, quien además explica la importancia de que en las pantallas haya de todo tipo de personas, “lindos, feos, gordos, flacos, chicos, altos. Eso de mostrar solamente modelos con buen cuerpo… el chileno no es así, es una mentira”.

De la misma manera, Patricia también abordó el mundo del espectáculo y la futilidad de los rostros de la TV. En esa línea, la panelistas de "Mucho Gusto”, comentando la salida de su colega Katherine Salosny, explica que “nadie es indispensable en la televisión. Va a sonar feo que lo diga así, pero ella se fue un mes de vacaciones y el programa siguió funcionando”.

Con más de 30 años en pantalla, Maldonado cuenta que “uno se acostumbra a momentos así. Lo he vivido muchas veces y este mundo funciona de esta manera. La audiencia es caprichosa. Hace cinco años no era así, eran leales. Ahora no, si algo no les gusta cambian el canal y chao." ”Uno tiene que hacer cosas que les guste a la gente”, remata.

Por Fabián Escudero