Revive el “sensual” baile de Pancho Saavedra durante su participación en “Pasapalabra”

Este domingo Chilevisión transmitió un nuevo capítulo del popular programa “Pasapalabra”. Esta vez la jornada albergó a nuevos participantes, esto luego de que Violeta ganara el gran pozo de 28 millones durante la emisión de la semana pasada.

Para esta ocasión, los invitados fueron Carla Ballero, Paola Camaggi, Pancho Saavedra y Beto Espinoza, junto a dos nuevos participantes que se la jugaron por ganar el “Rosco”.

Durante la primera parte del juego, la participación del equipo naranjo desató las risas luego de que su integrante, Pancho, pasara con la primera pregunta que le hicieron: “a esta marca de auto le dicen Fito”, Saavedra solo pudo decir “Pasapalabra” y su compañera respondió lo que todos esperaban “Fiat”.

El torpe inicio se prestó para las bromas de Julian Elfenbein, quien mencionó “si yo le hago la presentación de la vida a un invitado, lo dejo como mega estrella mundial (…) y no me dice Fiat…”, pero no terminó la idea antes de que el animador de Canal 13 se defendiera “me dio nervios, Es que me puse nervioso, no sabía donde mirar”.

Luego de este impasse y con la camiseta puesta por sus equipos, los participantes dieron lo mejor de si e incluso, terminaron bailando luego de una pregunta.

En este caso, la prueba de la canción encendió al estudio y no les quedó más remedio que bailar, pero el que más sacó carcajadas fue el “sensual baile de la botella” realizado por el animador Francisco Saavedra.

Revive acá el video y sus mejores reacciones tuiteras:

🤣👏Pancho Saavedra se lució bailando La Botella 🎶en #Pasapalabra. Míralo aquí 👇 pic.twitter.com/exRCrVV1fq — Pasapalabra CHV (@PasapalabraCHV) March 19, 2018

Mi @PANCHOSAAVEDRA haciendo sapping te encontré en Pasapalabra, muy bien en el baile de la botella!!!! — Mónica Rojas Moscoso (@5_mnica) March 19, 2018