RubioMoreno: el polémico nombre que Cristina eligió para su bebé y que no agradó a los fanáticos de "Soltera Otra Vez 3"

Este domingo se transmitió un nuevo capítulo de la tercera temporada de “Soltera Otra Vez”, la teleserie nocturna de Canal 13 protagonizada por Paz Bascuñán.

Algo que no dejó ajeno a ningún televidente fue el controvertido nombre que “la Cristi” eligió para su bebé, pues la ex del “Monito” pasó por varias opciones antes de elegir el indicado.

Y es que todo le sale mal a esta protagonista, incluso el apellido del padre del bebé, pues junto al de ella, el niño sería “Rubio Moreno”, lo que desató las burlas de sus amigos.

Preocupada por la importante decisión, Cristina dejó la elección en manos de su hijo. Antes de terminar el capítulo, unos niños pasaron corriendo y gritaron “Rodrigo”, a lo que el bebé comenzó a moverse luego de un tiempo sin hacerlo.

Según la embarazada, ese nombre provocó que el niño comenzara a revolcarse dentro del vientre, por lo que ella entendió que él quería llamarse así.

A pesar de que para ella fue una “buena elección”, los televidentes y usuarios en redes sociales cuestionaron la idea de Cristina y lo hicieron notar. Con el hashtag #RubioMoreno, la teleserie se tomó Twitter con las indignadas reacciones de quienes no comparten que el bebé se llame "Rodrigo".

Cristi!! Tanto tu ex como el mio tienen el mismo nombre, no le pongas asi al pirigüin #RubioMoreno , hay tantos otros !! @Vamos_Canal13

#RubioMoreno no le.puede colocar el nombre del ex po!!!

eso me recuerda a la frase «super superado»

— Evelyn (@evelyn_oper3) March 19, 2018