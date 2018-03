Karla Constant rompió en llanto al recordar malos comentarios recibidos tras salida de Katherine Salonsy de "Mucho Gusto"

Han sido unos últimos meses movidos para el "Mucho Gusto". El matinal de Mega se reestructuró, cambió escenografía y no le renovó contrato a una de sus animadoras más insignes, algo que llamó la atención de la industria televisiva y, sobre todo, del público, de los cuales muchos criticaron la decisión del canal y el productor ejecutivo del espacio, Pablo Alvarado.

Publimetro Chile "Perdona nuestros pecados": La inesperada reacción que tendría Horacio Möller al conocer el amor secreto de Mechita y Bárbara El amor de "Barcedes" se toma la nocturna de Mega

Sin embargo, hay algunas repercusiones que no se habían notado, pero que hoy hicieron estallar en llanto a Karla Constant, una de las conductoras. Resulta que en el contexto del Día de la Felicidad, en el panel hablaban de la foto que los hacía feliz. Llegado el turno de la conductora, esta se emocionó de inmediato al recordar que ha sido un último mes difícil, sobre todo por la serie de malos comentarios que ha recibido en sus redes sociales, muchos de ellos culpándola por la salida de Salosny.

“Para mí este último tiempo ha sido muy fuerte, perdóname jefe que me tome el atrevimiento, ha sido muy fuerte, muy intenso y hoy día dije ‘qué puedo celebrar en este Día de la Felicidad’ y tengo muchas cosas que celebrar, pero en estos días intensos yo quiero compartir con la gente que ve este programa un sentimiento“, dijo, agregando que esto la tiene muy triste, ya que incluso se burlaron de su hijo.

Publimetro Chile Las críticas a Iván Núñez y "La Mañana" de CHV por "ridiculizar" y discutir con bolivianos en La Paz A muchos televidentes no les gustó la manera de preguntar del periodista.

"Me ha dado mucha pena, mucha pena, recibir malos comentarios, y lo quiero compartir, porque yo siento en lo más profundo de mí que yo soy una muy buena persona preocupada, soy cariñosa y llegué a este programa súper agradecida“, comentó, añadiendo que "quiero decirle a esa gente que de repente escribe cosas malas, malas, con malas palabras que yo les deseo amor, porque me da pena, porque cuando se escriben cosas la otra persona no sabe el daño que puede causar, y lo que más me duele es que hubo gente que escribió cosas malas en las fotos de mis hijos, hasta burlándose del nombre de Rocco, que puede ser un nombre especial lo que sea, pero yo los quiero invitar en el Día de la Felicidad a que pensemos antes de escribir o decir algo malo de otra persona, usted puede pensar lo que quiera o sentir lo que quiera, pero eso es una cosa y otra cosa es invadir el espacio de otra persona“.

"A esa gente que escribe cosas malas de mí, les deseo amor…Yo voy a seguir trabajando acá con alegría y profesionalismo" Karla se desahogó por los comentarios negativos que hemos recibido el último tiempo. ¡TE QUEREMOS @KarlaConstantC! #MuchoGusto pic.twitter.com/5ZqAk1aDeu — ¡Mucho Gusto! (@MuchoGustoMEGA) March 20, 2018

De todas maneras, Constant ya puede sonreír más, ya que sus seguidores se agolparon a su Instagram para llenarla de cariño.