"Perdona nuestros pecados": Los mejores memes y reacciones que dejaron las emotivas palabras de María Elsa a "Mechita"

El capitulo emitido este lunes de "Perdona nuestros pecados" dejó algunos tensos momentos. Y es que Villa Ruiseñor parece convulsionado a fines de la década de los 50, con situaciones en distintas partes del pueblo y secretos que salen a la luz. Por ejemplo, Silvia encaró a Armando Quiroga y le dijo que sabía que dormía con su hija, Gerardo supo que "Carne amarga" es hermano de Armando Quiroga y, por ende, familiar de él. Además, María Elsa leyó y lloró la carta que el padre Reynaldo le envió y donde le confesaba que había pecado con otra mujer.

Sin embargo, la escena que se llevó toda la atención fue aquella en que "Mechita " le confesó a María Elsa el amor que siente por Bárbara, siendo fuertemente apoyada por su amiga, quien la motivó a luchar por el amor.

Las redes sociales celebraron la situación y reaccionaron con divertidos memes ante esa y otras escenas de la teleserie de Mega:

