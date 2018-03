Francisco Saavedra le responde a la Dra. Cordero y su dura crítica a "Lugares que hablan"

“Lei que la Dra cordero @CecilBoer1 le pidió a mi jefe q nos subiera el sueldo por que le comíamos las cosas a la gente en #LugaresQueHablan", así partió la respuesta en Twitter de Francisco Saavedra a los dichos que realizó la doctora Cordero en el programa "Síganme los buenos".

Es que la sicóloga realizó una dura crítica al comunicador y su espacio, acusándolo de aprovecharse de la gente durante sus viajes. “Le quería decir a don Andrónico que les salía muy bonito el programa 'Lugares que hablan', pero que sería conveniente que la producción de ese programa se pusiera con unos pesos, porque llegan a comer, se aprovechan”, dijo la panelistas del programa de conversación a cargo de Julio César Rodríguez.

Pero no se quedó ahí, ya que aseguró que el programa "saca provecho de la gente humilde, ya que gracias a ellos realizan el programa, pero no reciben ningún pago o regalo a cambio. Él (Saavedra) no es el responsable moral de esta cuestión”.

Lei que la Dra cordero @CecilBoer1 le pidió a mi jefe q nos subiera el sueldo por que le comíamos las cosas a la gente en #LugaresQueHablan Quiero decirle que una de las premisas de mi trabajo es pagar todo por que se como le cuesta a la gente la vida comida,artesanía,no mienta — FRANCISCO SAAVEDRA (@PANCHOSAAVEDRA) March 20, 2018

Por ello, Saavedra no tardó en refutar estos dichos a través de su red social. "Quiero decirle que una de las premisas de mi trabajo es pagar todo, porque sé cómo le cuesta a la gente la vida, comida, artesanía. No mienta”, escribió. Incluso le respondió a un usuario que le dijo "igual podian llevarle un regalito…", contando que "lo hago pero no ando contando ni mostrándolo en la@tv ,ella miente es una siniestra".