“No eres experto, pero eres diputado”: La molestia de Monserrat Álvarez y el panel de "Bienvenidos" por la "falta de argumentos" de Florcita Motuda al pedir mar para Bolivia

En las últimas horas, Florcita Motuda ha llamado la atención de los medios de comunicación por dar, públicamente, su apoyo a una salida al mar para Bolivia. Por eso el matinal "Bienvenidos" de Canal 13 se contactó con el diputado para saber más detalles respecto a su opinión y las propuestas que tiene para este tema.

A través de un contacto telefónico Raúl Florcita Alarcón explicó que su idea es “llegar a un acuerdo con Perú, Bolivia y Chile" y que "pondría la salida al mar justo en la frontera con Perú”, algo que desde el estudio le recordaron que era casi imposible, ya que el tratado de 1904 lo dice y Perú se niega rotundamente.

Publimetro Chile Francisco Saavedra le responde a la Dra. Cordero y su dura crítica a "Lugares que hablan" La sicóloga aseguró que el programa "saca provecho de la gente humilde".

"Yo no soy experto, hablo del corazón, del sentimiento", dijo Motuda ante el recordatorio de Martín Cárcamo y Polo Ramírez. Este último lap preguntó al diputado respecto a qué le diría a las personas que perdieron antepasados en la guerra y que no están de acuerdo con una salida al mar. “Mi bisabuelo también estuvo en el 79 y yo digo que aquí tenemos una obligación todos en el sentido pedagógico, porque el mundo cada vez esta mas lejos de la guerra y no corresponde en estos tiempos”, dijo el parlamentario, repitiendo que no es experto en la materia.

Publimetro Chile Evo Morales agradece en Twitter los dichos de Florcita Motuda mientras era entrevistado en "Bienvenidos" El presidente boliviano utilizó su cuenta de Twitter para saludar al diputado en medio del litigio en La Haya

“No eres experto, pero eres diputado”, interrumpió Montserrat Álvarez, agregando que "finalmente, cuando eres diputado, eres chileno, estas diciendo algo que todos compartimos, 'solidaridad latinoamericana, etc', pero es fácil decir e invocar estos valores cuando el tema acá es cómo y eso es lo que se te pregunta como diputado, porque es la gran encrucijada de este tema”.

Raúl Alarcón insistió en que su idea es apelar a la buena voluntad de Perú y así solucionar los problemas. Fue ahí cuando se cortó la comunicación por un momento y el panel compuesto por Raquel Argandoña, Polo Ramírez, Montserrat Álvarez y Carlos Zárate comentaron lo poco informado del diputado y lo imposible de arreglar el problema sólo con buena voluntad.

Publimetro Chile Las críticas a Iván Núñez y "La Mañana" de CHV por "ridiculizar" y discutir con bolivianos en La Paz A muchos televidentes no les gustó la manera de preguntar del periodista.

La conversación siguió hasta que Polo le dijo al parlamentario que lo que Evo Morales quiere es volver atrás la historia. "Es irresponsable la postura, porque no tienen un sentido de realidad”, exclamó. La respuesta de Florecita Motuda fue que lo que el presidente de Bolivia hace no es más que "la táctica del tejo pasado”.

Pero lo que vino después dejó caras de sorpresa en los integrantes el "Bienvenidos". “Yo soy solamente un cantante que está en el Congreso con las funciones de representación, legislación, y fiscalización, entonces ¡no soy tan importante!", exclamó Alarcón, poco antes de que finalizaran el contacto telefónico.