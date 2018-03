Actriz de "Stranger Things" estará en la Comic Con Chile y se baja villano de "Breaking Bad"

La Comic Con Chile se prepara con todo para realizar su nueva versión el próximo 11, 12 y 13 de mayo en Espacio Riesco. Por eso, ha decidido invitar al evento a grandes figuras del cine y las series, tales como Daniela Vega, Karol Sevilla y Iain Glen, protagonista de Game of Thrones.

Pero eso no es todo, ya que en las últimas horas se ha confirmado la presencia de una de las estrella de "Stranger Things", Shannon Purser , quien se encargó de interpretar a "Barb" durante la primera temporada. El rol la hizo mundialmente conocida y le dio espacio para trabajar en The CW Riverdale, en donde caracteriza a Ethel Muggs, y la película de terror Wish Upon (2017), en donde actúa como June Acosta.

La actriz estará en el evento realizando varias actividades, se sacará fotografías, firmará autógrafos, meet and greet y conferencias abiertas.

Sin embargo, el arribo de "Barb" viene acompañado de la caída de "Gus", quien no podrá estar en esta versión.