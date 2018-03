¿Bruce Willis en Chile?: así reaccionó las redes sociales a la supuesta visita del actor a Chile

Este jueves, cerca de las dos de la tarde, las redes sociales empezaron a reaccionar a reportes de que el actor Bruce Willies estaba en Chile. El protagonista de "Duro de matar" habría estado en el Costanera Center, tomándose un café en un local del primer piso del Costanera Center.

Pero todo se descontroló cuando el supuesto actor comenzó a pasearse por el centro comercial. Fue ahí cuando la gente se fue encima y muchos empezar a subir fotos con el ex marido de Demi Moore o de la gente que le empezó a rodear.

El hecho se hizo viral, pero muchos usuarios empezaron a dudar de si era o no el actor. "Alguien que me saque de la duda o me moriré de la incertidumbre… ¿Era o no era Bruce Willis?", pregunta un usuario en Twitter. Otros se lo tomaron en broma. "Si no hay un ruso un koreano y 8 tipos muertos no es 🤣 Bruce Willis", "Bruce Willis en un centro comercial…. todos sabemos que eso siempre termina mal" o "Bruce Willis en el Costanera Center? Seguro un grupo de criminales se tomó el edificio…", fueron algunos de los comentarios en la red social.

Bruce Willis en Costanera Center?? pic.twitter.com/7Z87sa0xPZ — Pierina Chiappa (@pina_chiappa) March 22, 2018

Bruce Willis en el Costanera Center!!! pic.twitter.com/tR1rV1AEcm — Maria Paz Ortega (@mariapaz_ortega) March 22, 2018

Cuando te sientas a almorzar y tu vecino de mesa es Bruce Willis. ¡Bruce Willis, pos! pic.twitter.com/HRvooqubTS — Emilio Maldonado (@Emilio_MQ) March 22, 2018

Qué mierda hace Bruce Willis aquí!?! 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/zSXPortupM — S (@Soredar) March 22, 2018

Iba caminando normalmente por Costanera Center y pam! BRUCE WILLIS XDDDD pic.twitter.com/14eElv9iOM — Jav ✨ (@javvalonso) March 22, 2018

Lo cierto es que el personaje que estaba en el Costanera Center era un doble que está de visita en Chile y los memes no tardaron en llegar.

Dicen que está Bruce Willis en el Costanera Center. Déjenme decirles que ya sea el original o simplemente un doble, tiene la mansa cagá igual — MiNombreEnEl@ (@aranguiz_javier) March 22, 2018

No es Bruce Willis, es otro weón!… pic.twitter.com/cGOWzTZ7me — Charles (@CorreaIN) March 22, 2018

El "Bruce Willis" que supuestamente esta en Chile, más se parece a Rick Harrison. pic.twitter.com/O2K8eNVo1X — Francisco Muñoz (@jefe_dt_boy) March 22, 2018

Bruce Willis en el Costanera Center (?) pic.twitter.com/Fh0r4Qzy31 — Papihuesos (@Papihuesos) March 22, 2018

https://twitter.com/SkunkAdicta/status/976886376393256960

Impresionante el parecido de @dobledebruce con Bruce Willis 😮 (dejó la escoba en el Costanera Center) pic.twitter.com/c8BYrWAQTw — Carolina (@gocafi) March 22, 2018

Bruce Willis en el Costanera Center? Seguro un grupo de criminales se tomó el edificio… pic.twitter.com/Bf3HKRDIzK — Pablo Burgos. (@pabloburgos) March 22, 2018

Bruce Willis? Me hicieron acordar de esto. 😂 pic.twitter.com/o2i7Jk1zJa — Papalapapiricoipi (@Eleonora_Lion) March 22, 2018

Bruce Willis ? Jajaja No lo se rick , parece falso pic.twitter.com/quiTcKpE4h — Seba C. (@Sodas6) March 22, 2018

https://twitter.com/vero_gonzalez/status/976883116244717568