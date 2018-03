Florcita Motuda y las críticas por estar a favor de mar para Bolivia: “No me voy a volver loco ahora"

En las últimas horas, Florcita Alarcón ha llamado la atención de los medios de comunicación por dar, públicamente, su apoyo a una salida al mar para Bolivia. Por eso el matinal “Bienvenidos” de Canal 13 se contactó con el diputado para saber más detalles respecto a su opinión y las propuestas que tiene para este tema.

A través de un contacto telefónico, Florcita Alarcón explicó que su idea es “llegar a un acuerdo con Perú, Bolivia y Chile” y que “pondría la salida al mar justo en la frontera con Perú”, algo que desde el estudio le recordaron que era casi imposible, ya que el tratado de 1904 lo dice y Perú se niega rotundamente.

“Yo no soy experto, hablo del corazón, del sentimiento”, dijo Alarcón luego de la explicación que le dieron los rostros del matinal. Paulo Ramírez le preguntó al diputado respecto a qué le diría a las personas que perdieron antepasados en la guerra y que no están de acuerdo con una salida al mar. “Mi bisabuelo también estuvo en el 79 y yo digo que aquí tenemos una obligación todos en el sentido pedagógico, porque el mundo cada vez esta mas lejos de la guerra y no corresponde en estos tiempos”, dijo el parlamentario, repitiendo que no es experto en la materia.

“No eres experto, pero eres diputado”, interrumpió Montserrat Álvarez, agregando que “finalmente, cuando eres diputado, eres chileno, estás diciendo algo que todos compartimos, ‘solidaridad latinoamericana, etc’, pero es fácil decir e invocar estos valores cuando el tema acá es cómo y eso es lo que se te pregunta como diputado, porque es la gran encrucijada de este tema”.

En conversación con Publimetro, Florcita Alarcón revisó el episodio y se refirió a si cree que al ser una figura pública, los medios son más duros con él ahora que es diputado. “Yo siento que lo que hablo y lo que significa lo que estoy haciendo, no es utilizable para esos fines”, dice y reafirma que él habla “de la emoción, del afecto. Como estoy casado con una boliviana, hablo desde ese estrato. No me siento en la obligación de ser técnico“.

Sobre el episodio vivido en el matinal de Canal 13, el diputado cuenta que le hicieron esa entrevista “cuando iba en auto hacia Valparaíso y había partes que yo no escuchaba. Siento que la gente tiene una imagen que no la pueden transgredir o variar” y agrega que “tengo 72 años. No me voy a volver loco ahora. No es lógico. Yo tengo una trayectoria y lo que sigue para adelante va a ser lógico”.

El diputado también aprovecha la instancia para explicar su relación con la prensa. “Mi posición frente al periodismo en hacerle la tarea. Por ejemplo, a ti te estoy ayudando a hacer tu tarea. Yo te colaboro”, cuenta. Pero el mundo del espectáculo y el político no es el mismo, y las contra preguntas como la realizada por Monserrat Álvarez son solo el comienzo de este cambio que aguas. Pese a ello, Alarcón asegura que sabe como protegerse. “A un niño chico no lo puedes obligar a hacer algo. Estoy conectado con mi niño interno, que no me deja hacer cosas que no me gustan y me provee de la intuición y eso es lo que me protege”.

De su futuro político, Alarcón afirma que “si siento que fue útil mi intervención, me postularé de nuevo. Si no, no”.