Mira el segundo tráiler de Deadpool 2

Fox aprovechó sus redes sociales para liberar el segundo avance de la secuela de Deadpool, en donde podemos ver más del mercenario más irreverente del mundo y el papel que jugará Cable dentro de la cinta.

A pesar de que la cinta se estrenará el 17 de mayo, los comentarios de las funciones de prueba fueron mucho más positivos que los de la primera película.

Anteriormente, El actor Ryan Reynolds tomó Twitter para postear el nuevo poster del filme de 20th Century Fox y Marvel Entertainment. Recreando el famoso filme de 1983 ‘Flashdance’, en el poster puede verse a Deadpool siendo bañado por balas. “Toma tu pasión y hazla posible”, publicó Reynolds.

Take your passion. And make it happen. #Deadpool pic.twitter.com/7MY7z7x6pj

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 6, 2018