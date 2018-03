Oriana Marzoli lo hizo de nuevo: La chica reality fue mechoneada en programa español

Los reality son lo suyo. Es que la participación de Oriana Marzoli en programas de encierro parecieran garantizar polémicas, de esas que se toman las redes sociales. En esta oportunidad, la venezolana protagonizó un duro encuentro con una compañera de encierro en la producción española "Supervivientes".

A tan solo días de ingresar al programa, Marzoli fue mechoneada por Carmen Gahona, quien no le aguantó una ácida crítica a su forma de vestir y, sin previo aviso, se fue sobre la ella.

“Ya no está en edad de ponerse estas cosas”, le dijo Marzoli a Gahona, para luego tratarla de vieja. Es por ello que su compañera de programa no dudó y agredió a la ex "Doble tentación".