Doble de Bruce Willis revolucionó Santiago y el Costanera Center

Pablo Perillo se paró de la mesa en la que tomaba un café y comenzó a caminar por el primer nivel del mall Costanera Center, pero no llegó muy lejos. Su impresionante parecido con Bruce Willis, el popular actor de Hollywood, no lo hace pasar desapercibido y él lo sabe. De a poco y muy tímidamente la gente que pasaba por el sector empezó a preguntar si se podía fotografiar con él. Rápidamente, se empieza a formar un gran tumulto alrededor del actor, que no lo dejó avanzar más.

Perillo, doble oficial de Willis, está en Chile invitado por la Mutual de Seguridad, específicamente viene a apoyar una campaña de seguridad vial y a realizar un video de seguridad los Cine Hoyts. Todo nació con la idea de contar con dobles de riesgos en el video de prevención en el cine y alguien sugirió traer al doble de cuerpo del ex marido de Demi Moore. Lleva tres días en nuestro país, se va hoy, pero ayer revolucionó el centro comercial, donde la gente, pese a que se le decía que no era el protagonista de "Duro de matar", se agolpó a su encuentro.

"Es una alegría enorme para mí", comentó Pablo Perillo a Publimetro, antes de que se desatará la locura por su presencia, agregando que esta campaña de seguridad "busca concientizar a la gente en cosas básicas, porque de pronto en un segundo puedes perder la vida. La gente debe entender que esto no es una película y que la vida es importante".

Sin embargo, el argentino se toma esto con naturalidad. Lleva más de 30 años siendo el doble de Willis y, recuerda, todo nació de manera muy natural. "Me empezaron a decir que me parecía a Bruce Willis a los 20 años", cuenta, añadiendo que, en ese entonces, ni sabía quién era el actor y que la primera "Duro de matar" estaba punto a salir. Nunca ha sido fanático del estadounidense, y, en un comienzo, tuvo cierto recelo por la constante comparación, cuando aún no se decidía a seguir una carrera como doble.

"Trabajo de actor de muy chiquito, por lo que me costaba disociarme un poco y quería que me vieran como Pablo Perillo, no como Willis, pero me costó asimilarlo", reconoce. "Hay mucha gente en el mundo que se parece a otras y a mí me tocó parecerme a él, que lo conocen en todo el mundo", agrega.

El convencimiento llegó, y también el éxito, pues Perillo se encarga, cada cierto tiempo, de trabajar mano a mano con el reconocido actor, supliéndolo en algunas escenas de películas, pese a que no es doble de riesgo, y en actividades u eventos, donde es el encargado de despistar a los medios de prensa, entre otras cosas. "Estoy siempre a las ordenes de ellos", dice, agregando que muchas veces lo usan "para que no lo molesten y pueda comer o disfrutar de su vida tranquilo".

¿Anécdotas? Conocida es aquella en que se encontró con Matthew Perry, íntimo amigo de Willis, en la fiesta después de la gala y el actor de "Friends" se le acercó, rápidamente, para luego darse cuenta de que lo había confundido. Fue ahí donde recién cayó en cuenta que se parecía en demasiado al protagonista de "El último boy scout".

En otra ocasión, cuando se encontraba en Panamá, le aseguró, durante minutos, a un hombre que él no era el actor de "Armaggedon", pero la persona nunca le creyó y le tuvo que firmar un autógrafo como Bruce Willis. Después empecé a jugar más en los aeropuertos y me metía en el personaje de Bruce, me sacaba fotos y no hablaba mucho", remata.