Final de "Dragon Ball Super" promete lagrimas

"¡Una conclusión milagrosa! Adiós Gokú. Hasta el día en que nos volvamos a ver”. Así se llama el episodio final de la saga Dragon Ball Super que será emitido este sábado 24 de marzo. Un capítulo que presentará la batalla final entre los guerreros del universo 7, Goku, Freezer y N° 17 contra el poderoso Jiren.

La conclusión del Torneo de la Fuerza tiene expectantes a todos los seguidores que han seguido la historia a lo largo de los 131 episodios de esta nueva saga. Por ello, a tan solo horas de poder ver su desenlace, uno de los colaboradores del manga ha advertido que el final será muy emocional.

“El capítulo final es muy bueno. Todos van a llorar”, dijo través de Twitter, Toyotaro, dibujante y escritor de la serie, quien ya vio el capítulo.

Pero tal como una historia llega a su fin, otra inicia. Toei Animation publicó esta semana el primer teaser tráiler de la próxima película de Dragon Ball Super. La cinta se estrenaría en diciembre de este año, nueve meses después del fin de "Dragon Ball Super"

Coming soon, a new adventure to be the strongest begins.

