La actriz Mónica Godoy es dada de alta tras cinco días hospitalizada

El fin de semana pasado la actriz Mónica Godoy dejó asustados a sus seguidores al anunciar a través de redes sociales que estaba internada en la Clínica producto de un fuerte dolor de cabeza. Se confirmó que meningitis viral era la enfermedad que la aquejaba y tuvo cinco que quedarse por cinco días internada en la Clínica Alemana.

"Aún me duele la vista y me satura rápido el ruido. El dolor disminuye paulatinamente y el descanso hace que las meninges se vayan desinflamando. Entre más quieta, más rápido te mejoras", explicó a LUN, agregando que "jamás me pasé el rollo de que tuviese por ejemplo un tumor".

Tras el tratamiento, la actriz ha sido dada de alta, aunque no ha podido volver a su casa junto a sus hijos y se queda donde sus padres. "Es imposible quedarse quieta cuando tienes dos hijas, de 3 y 5 años", dijo al mismo medio.

De todas maneras, la mujer ya había expresado su aprecio por todos quienes se preocuparon por ella y le mandaron mensajes de apoyo. Además, reconoció a través de la red social lo mucho que extraña a su familia.