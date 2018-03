Luz Violeta y “The Switch 2”: “Todos se están colgando de Daniela Vega”

Cerca de un año y medio estuvo en el congelador el programa “The Switch 2” de Mega. Una larga espera que deprimió a uno de sus participantes, Sebastián Aguirre, cuyo nombre artístico es Luz Violeta. Incluso, pensó en dejar el transformismo y dedicarse a otras cosas.

Pero como ya hay fecha de estreno, este domingo 25 de marzo, Aguirre reconsideró sus opciones y espera poder agendar algunos eventos. “La situación era full trabajo y estrés. Terminó, y el programa nunca se lanzó. Pasó año y medio y recién sale. Eso, como artistas, nos genera un tema, porque al no estar al aire nuestros dividendos bajan”, cuenta a Publimetro la participante de esta segunda temporada del programa. Y su crítica es aún más profunda, ya que afirma que de “buena onda” le dijeron que no tuviera compromisos mientras el programa no saliera al aire. “Me lo dijo Jaime Sepulveda (director del programa)”, relata y agrega: “Sirve para aprender”.

Pero la espera ya está en su fase final, y de cara al estreno de “The Switch 2”, Aguirre asegura que el programa tiene un “nivel que está muy bueno” y que le da lo mismo el horario en que fue programado porque “cualquiera es bueno, ya que no estábamos al aire”. Pese a ello, igual plantea que le gustaría que fuese más temprano, ya que “nosotros tenemos harto público que va en el colegio o es universitario”. Igual hay confianza en la decisión de Mega. “El canal siempre ha sido muy astuto en el lanzamiento de los programas. Ellos son muy inteligentes respecto a la parrilla”, dice.

El programa llega a la pantalla a semanas de que “Una mujer fantástica” ganara el Oscar a Mejor película extranjera y que Daniela Vega haya visibilizado la temática trans en distintos eventos públicos. Por esta razón, no es ilógico preguntarse si la apuesta por este espacio de competencia entre transformistas responde a que este tipo de tópicos estén en medio del debate. “Yo tengo la convicción de que todos se están colgando de la Dani (Vega) y su tremendo equipo creativo. Les tengo mucho respeto. No podría poner las manos al fuego por nadie, ni por el canal. Si se quisieron colgar de la cinta, lo encuentro muy bueno, porque se puede visibilizar la temática. Es algo que no te enseñan siempre”, expone. “Yo creo que si le preguntas a la Dani, ella te vas decir que bueno es que se lance un programa diverso en la televisión abierta”, añade.

Sebastián Aguirre se define como un hombre gay y asegura que “la lucha trans es una que nos une a todos. Ellos necesitan que se legisle. Es algo que no se puede prever. Estar en un cuerpo equivocado… Siento que uno puede tener distintas ideología, pero darle opciones a otros”.