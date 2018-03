Fanáticos del K-Pop gozaron en Music Bank en el Movistar Arena

En tres horas y media de show se presentaron los grupos Wanna One, B.A.P, Twice, VIXX, SF9 y el cantante Taemin en el Festival de K-Pop Music Bank celebrado anoche en el Movistar Arena. La actriz chilena Steffi Méndez fue una de las presentadoras del evento junto al actor coreano Park Bo Gum y la integrante de Twice, Jeongyeon. Music Bank dio inicio en Santiago a su gira mundial 2018.

Antes de empezar, los animadores le dedicaron unas palabras a Jonghyung, integrante de SHINee que se quitó la vida en diciembre pasado. Algo que dejó lágrimas y mucha expectativa en Taemin, que vino como solista pero, a los ojos de todos, seguía siendo representante de algo mucho más grande.

Con pantallas que traducían las frases en coreano las bandas tocaron y jugaron con el público. El festival incluyó covers en español como los hits Despacito de Luis Fonsi, interpretado por Taemin, y Havanna de Camila Cabello, que fue cantada por Vixx. Incluso hacia el final, Steffi Méndez invitó a uno de los integrantes de Wanna One a bailar una pieza de cueca con ella.

El festival concluyó con todos los artistas bailando al ritmo del famoso “Gangnam Style”, el mayor hit del artista surcoreano PSY